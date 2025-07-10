«Дар» разработал новое решения для ручного ввода данных в информационные системы

«Дар» (входит в ГК «Корус Консалтинг») выводит на рынок Korus Data Input, low-code решение для ручного ввода и подтверждения данных, разработанное на базе технологий с открытым исходным кодом. Инструмент позволяет повышать качество данных за счет автоматических проверок их корректности на всех этапах процесса ввода и утверждения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Korus Data Input дает возможность в любой момент отследить изменения, вносимые пользователями, и сократить количество ошибок в исходных данных. Автоматизированный процесс согласования данных предусматривает выделение специальной роли – сотрудника, ответственного за итоговое утверждение данных, попадающих в конечные отчеты бизнес-пользователей. Таким образом, при выявлении ошибок можно определить конкретного специалиста, отвечающего за качество определенных данных.

Кроме того, в режиме реального времени можно менять пользовательский интерфейс решения, адаптировать шаблоны, дизайн и стили объектов, контролировать роли доступа и проверять вводимые данные.

На сегодняшний день Korus Data Input уже используют несколько российских предприятий. В частности, KDI применяют для ручного ввода части показателей, отсутствующих в системах (с дополнениями из справочников), автоматического расчета показателей с накопительными итогами по отчетным периодам и контроля корректности информации. Также с помощью Korus Data Input автоматизированы процессы планирования товарного предложения. Решение автоматически рассчитывает плановые показатели по товарообороту, маржинальности и контролирует их выполнение.

«Ведение плановых показателей различного уровня в Excel часто приводит к ошибкам, снижению качества аналитических отчетов, требует больших временных затрат на консолидацию и ручной сбор показателей, а также на выверку и корректировку данных. Для решения этой задачи компании обычно внедряют большие информационные системы класса BPM или запускают дорогостоящие проекты по заказной разработке. Korus Data Input – это отдельное, “легкое” решение, которое существенно снижает количество ошибок при вводе данных, с его помощью можно централизовано хранить исходные данные, а также проводить качественный анализ», – отметил Максим Растеряев, руководитель практики Business Intelligence «Дар».