Axenix помогла «Агроэко» разработать стратегию цифровой трансформации

«Агроэко» при поддержке Axenix завершила масштабный проект по созданию комплексной цифровой стратегии. Проект охватил все направления бизнеса. Реализация стратегии поможет «Агроэко» ускорить рост и укрепить свои позиции среди лидеров российского АПК.

В настоящее время компания проходит трансформацию, которая включает в себя существенный пересмотр бизнес-процессов и ряд других изменений. Предполагается большее смещение фокуса в сторону технологичности. Ключевая задача «Агроэко» — не просто наращивать объемы, а увеличивать маржинальность бизнеса за счет наращивания производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Стратегия, разработанная совместно с Axenix, охватывает все направления бизнеса: цифровые двойники функций, позволяющие оптимизировать процессы и осуществлять сценарное моделирование; ИИ-решения для прогнозирования и планирования, оптимизации севооборота, контроля условий содержания животных, контроля качества продукции и производственных процессов; ИТ-решения для повышения прослеживаемости и контроля операций; автоматизация и роботизация для цифровизации рутинных операций и минимизации ручного труда.

На стадии пилота в холдинге уже реализуются проекты, которым нет аналогов в стране – дистанционный отбор племенных животных для продаж с применением технологии дополненной реальности, телеветеринария, неинвазивное взвешивание. Уже внедряется система компьютерного зрения для отслеживания движения продукции на всех производственных участках мясопереработки.

«Стратегия цифровой трансформации — это не просто технологическая модернизация, а фундаментальное изменение всей бизнес-модели нашего холдинга. Мы ставим амбициозную цель — к 2030 г. стать агротехкомпанией, где каждое бизнес-решение будет основано на данных, а искусственный интеллект станет неотъемлемой частью всех процессов. Внедрение цифровых двойников и ИИ-решений позволит нам нарастить производство и вывести на рынок новые премиальные продукты. Благодаря цифровизации мы сможем сохранить лидирующие позиции в российском АПК и приверженность нашим ключевым принципам — эффективности, качеству и социальной ответственности в регионах присутствия», — отметил Владимир Маслов, председатель совета директоров ГК «Агроэко».

«Цифровая трансформация АПК — это не только технологический вызов, но и стратегическая возможность для повышения конкурентоспособности отрасли. «Агроэко» запускает масштабную программу цифровой трансформации, которую активно поддерживают ключевые лидеры компании, что является важным фактором для успешной реализации стратегии», — сказал Егор Викторов, директор практики Стратегического консалтинга компании Axenix.

Разработка стратегии цифровизации заняла 3,5 месяца интенсивной работы при активном участии лидеров «Агроэко». На первом этапе проекта команда Axenix провела комплексную диагностику текущей цифровой зрелости компании, сформировала амбиции и цели цифровизации, гипотезы развития компании. Эксперты практики стратегии Axenix провели более 140 интервью с представителями ключевых функциональных блоков «Агроэко», проанализировали бизнес-процессы, работу с данными и ИТ-ландшафт. К разработке стратегии привлекались отраслевые эксперты и эксперты практики искусственного интеллекта Axenix.

На втором этапе была разработана пятилетняя программа цифровой трансформации функций с конкретными бизнес-метриками для оценки эффективности внедряемых изменений. Для этого была детально проработана целевая архитектура ИТ-ландшафта и определены необходимые организационные изменения в операционной модели компании. Фокусом цифровой стратегии является построение современной платформы управления данными и искусственным интеллектом.

Третий этап включал создание финансовой модели для оценки инвестиций и ожидаемой отдачи от цифровизации, а также формирование подробной дорожной карты с временными рамками реализации до 2030 г.

«Решения на основе искусственного интеллекта и датацентричная модель управления бизнесом составляют ключевую основу цифровой стратегии. Мы рассматриваем ИИ не просто как инструмент, а как фундаментальную технологию, которая будет определять нашу конкурентоспособность в ближайшие годы. ML-моделирование и ИИ-помощники помогут принимать быстрые и обоснованные решения на основе данных, а также сместить фокус в сторону технологичности и клиентоцентричности. Создавая стратегию, мы опирались на практическую пользу для бизнеса, экономические эффекты, однако достаточно весомая часть инициатив направлена на исследовательскую работу, на технологии, которые еще никто до нас не применял в АПК», — отметил Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации ГК «Агроэко».

«Мы создали не просто концептуальный документ и набор технологических решений. Это практико-ориентированная стратегия с конкретными шагами по цифровой трансформации агропромышленного комплекса. Она должна сделать каждый процесс эталоном эффективности, а продукты — лучшими на рынке. Успех проекта может стать показательным примером того, как цифровая трансформация помогает агробизнесу выйти на новый уровень», — сказала Анастасия Студёнкина, старший менеджер практики стратегического консалтинга компании Axenix.

«Агроэко» предстоит перестроить операционную модель, внедрить новые платформы и классы систем. Для успешной реализации стратегии у компании запланированы программа по развитию цифровой культуры сотрудников для успешного масштабирования технологий. Реализация предложенной стратегии поможет компании повысить эффективность бизнеса и увеличить его маржинальность, а также усилить позиции на рынке.