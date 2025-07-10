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«1С-Рарус» разработал систему управления затратами для дистрибьютора «Охотники на кофе»

В компании «Охотники на кофе» завершен проект внедрения «1С:Управление нашей фирмой». Команда «1С-Рарус» разработала калькулятор цен, учитывающий специфические параметры бизнеса дистрибьютора кофе. Созданы брендированные прайс-листы с «Колесом вкусов», усовершенствованы процессы закупок и продаж. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Результаты проекта

Разработан калькулятор цен. Инструмент принципиально отличается от существующих типовых решений многофункциональностью и гибкостью настройки под специфику кофейного бизнеса.

Создан брендированный прайс-лист. Добавлено множество специфических характеристик: урожай, регион и разновидность кофе, упаковка, статус наличия товара. Группа «Колесо вкусов» из 30 реквизитов помогает клиентам подбирать товар по вкусовым оттенкам.

Усовершенствованы процессы закупок. Можно формировать потребности в закупке с указанием целевой цены продажи и приоритетности товаров. Разработаны отчеты для логистов, позволяющие контролировать состояние контейнеров.

Улучшены процессы продаж. Реализован запрет отгрузки при просрочке/превышении допустимой дебиторской задолженности. Появился функционал контроля сроков резервирования товаров. Добавлены печатные формы по требованиям сторонних складов ответственного хранения и отчеты для контроля начисления расходов, анализа себестоимости и валовой прибыли.

Реализована интеграция с «1С:Бухгалтерия». Оформление первичных документов выполняется на стороне «1С:Управление нашей фирмой», далее документы и вся связанная нормативно-справочная информация выгружается в «1С:Бухгалтерия».

Создана база знаний для сотрудников компании. Видеозаписи уроков, разработанных специалистами «1С-Рарус» по кастомизированной системе, расшифрованы с помощью ИИ и превращены в удобную программу обучения.

Артем Шукюров, директор по развитию «Охотники на кофе»: «С компанией "1С-Рарус" удалось не просто решить задачу внедрения учета на базе "1С:УНФ", но и реализовать поистине уникальное решение для отрасли. Это разработанный с нуля калькулятор с динамическим ценообразованием, учитывающий огромное количество настраиваемых параметров в рамках валютной выручки и биржевой торговли. Мы кастомизировали архитектуру номенклатуры, так как при импорте пищевого сырья важно учитывать не только количественные, но и вкусовые особенности продукта. С профессиональным интегратором на базе "1С:Управление нашей фирмой" можно создать систему, подходящую для любого бизнеса».

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