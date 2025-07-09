«Волма» в пять раз ускорила бизнес-процессы с помощью платформы BPMSoft

Группа компаний «Волма», производитель строительных материалов, внедрила CRM- и SRM-системы на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в ИТ-холдинг Lansoft). Автоматизация продаж и маркетинга увеличила скорость обработки лидов на 40%, а создание единой SRM-системы обеспечило прозрачность закупок и сократило сроки закупочных процессов на 10-20%. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

Взаимодействие с B2B- и B2C-клиентами компания развивает уже несколько лет с помощью CRM-системы BPMSoft, в которой на сегодняшний день работают более 300 сотрудников — менеджеры по продажам и маркетологи. Сначала в CRM перенесли клиентскую базу, сегментировали и категоризировали ее, что позволило точнее определять потребности заказчиков. Затем начали постепенно расширять функциональность. Сегодня в системе отображается весь цикл работы с клиентами, настроены процессы ценообразования, внутреннего согласования, а также маркетинговых коммуникаций. Все данные синхронизированы между распределенной командой из России, Казахстана, Белоруссии и доступны в режиме реального времени.

В BPMSoft реализован один из ключевых для «Волма» процессов — гибкое ценообразование. Раньше согласование коммерческих условий занимало длительное время: менеджеру приходилось вручную собирать информацию, рассчитывать стоимость и проходить многоступенчатое внутреннее согласование. Благодаря внедрению CRM ценовой запрос теперь можно сформировать в мобильном приложении прямо на строительной площадке. Система автоматически подтягивает данные из ERP, анализирует рентабельность, определяет круг согласующих в зависимости от параметров и запускает бизнес-процесс. Автоматизация позволила сократить срок согласования с нескольких дней до двух часов. У каждого типа заявки установлены SLA, сроки рассмотрения фиксируются в CRM, а KPI сотрудников привязаны к соблюдению этих метрик.

Аналогичный процесс реализован и для запуска маркетинговых мероприятий. Менеджер формирует заявку, система рассчитывает ключевые показатели и направляет ее на согласование. Такой подход обеспечивает гибкое управление маркетингом и позволяет точнее прогнозировать его эффективность.

Также «Волма» адаптировала процесс лидогенерации под специфику строительного рынка. CRM отслеживает строительство объектов и автоматически формирует задачи менеджерам. При переходе объекта на новый этап строительства система создает лид. В карточке указана вся необходимая информация — например, данные о предполагаемом объеме плит. Далее менеджер общается с девелопером, формирует коммерческое предложение и сопровождает сделку. Автоматизация позволила сократить сроки обработки лидов на 40% и увеличить точность прогнозирования продаж.

Платформа BPMSoft стала основой для нового важного проекта — внедрения SRM-системы для управления поставщиками сырья. До автоматизации данные о контрагентах хранились разрозненно: в Excel, электронной почте и частично в SAP ERP. Статус взаимодействия с конкретным поставщиком был известен только ответственному менеджеру, что замедляло согласование условий, контроль исполнения контрактов и принятие решений.

Цель проекта — выстроить прозрачный процесс управления взаимоотношениями с поставщиками и оптимизировать процесс закупок: от ведения переговоров до формирования заказов и отслеживания аналитики. Сейчас «Волма» работает с более чем 300 контрагентами в одной системе.

Максим Пономарев, директор по цифровой трансформации «Волма»: «Цифровизация не просто ускорила процессы — она изменила подход к работе с клиентами. Теперь мы действуем на опережение, предлагая решения в момент возникновения потребности. Это не только повышает лояльность, но и укрепляет наши позиции как технологичного лидера отрасли».

Вадим Сорокин, директор по развитию бизнеса BPMSoft: «Проект с «Волма» — яркий пример того, как наша платформа помогает трансформировать не только продажи, но абсолютно любые бизнес-процессы компании. Такие результаты достигаются благодаря глубокой адаптации платформы под специфику бизнеса и вовлеченности команды заказчика».