CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Simetra разработала транспортную модель Ульяновска

Группа компаний Simetra выполнила проект в области транспортного планирования и разработала транспортную модель города Ульяновска. Цифровая модель обеспечит эффективность при принятии решений, связанных с инфраструктурными проектами, а также необходимую гибкость при управлении дорожным движением в городе. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Транспортная модель Ульяновска рассчитана на 595 районов и учитывает 262 городских и межмуниципальных маршрута общественного транспорта, а также дорожную инфраструктуру, включая светофоры, остановки, транспортные развязки и прочее.

Инженеры Simetra просчитывали оптимальные модели устройства транспортной системы при разном уровне ее загрузки — отдельные расчеты были сделаны для утреннего, вечернего и ночного трафиков. По результатам выполненных работ, администрация получила варианты развития маршрутной сети города в перспективе пяти, 10 и 15 лет – до 2040 г.

Работы проводились в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), а также создания комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Ульяновска. Заказчиком проекта выступило Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска.

Для разработки транспортной модели города инженеры Simetra проанализировали текущее состояние системы. Были проведены полевые исследования, а также использованы материалы официальной статистики муниципалитета.

Микромодели наиболее проблемных перекрестков были рассчитаны с помощью отечественной цифровой платформы RITM³, которая решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента транспортной инфраструктуры на уровне региона, города или промышленного объекта.

«Транспортная модель Ульяновска — это инструмент для принятия обоснованных решений: от оптимизации маршрутной сети до планирования будущих инвестиций в инфраструктуру. Мы учитывали весь городской контекст — от локальных узлов до общегородского трафика. Надеемся, что результаты нашей работы повысят пропускную способность на дорогах Ульяновска, а значит сделают город более привлекательным для бизнеса и комфортным для людей», — сказал директор по региональному консалтингу ГК Simetra Сергей Блакитный.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней»

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Прокурор требует оштрафовать разработчика российского суперкомпьютера Абрамова за финансирование экстремизма

Как снизить трудоемкость разработки и повысить ее качество за счет генерации автотестов в экосистеме Digital Q

Половина российского малого бизнеса не готова к масштабным тратам на ИБ. 74% будут усиливать киберзащиту только по требованию закона

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще