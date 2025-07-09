«Р7 офис» стал частью платформы для оценки квалификации в НАФД

Специалисты группы ИТ-компаний Lad интегрировали «Р7 офис» в платформу StartExam, обеспечив успешное проведение квалификационных экзаменов для Национальной ассоциации финансовых директоров (НАФД). Первая экзаменационная сессия квалификации НАФД завершилась в начале июня 2025 г. — она проходила одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Экзамены сдавали более 100 специалистов в сфере экономики и финансов.

Сервер документов «Р7 офис» дополнил инструментарий платформы StartExam: с помощью табличного и текстового редакторов от «Р7» участники экзамена работали с практическими кейсами. В редакторах, органично встроенных в интерфейс StartExam, испытуемые получали необходимые исходные данные для практических задач (кейсов), а также составляли свои решения. При этом специалисты группы ИТ-компаний Lad осуществляли техническую поддержку решения, обеспечивая его бесперебойную работу.

«Этот экзамен стал первым и во много уникальным опытом российской квалификации для экономистов и финансистов, альтернативы международным программам CIMA и ACCA, и для нас было очень важно, чтобы платформа могла обеспечить нам всю необходимую функциональность, — сказала Вера Стародубцева, директор НАФД. — С помощью специалистов Lad мы интегрировали «Р7 офис» в тестовую платформу, так что все практические задачи, которые предполагают в том числе и работу в текстовом и табличном редакторах, испытуемые могли решать, не покидая интерфейса StartExam. Сервер документов помог нам избежать лишних итераций — скачивания файлов с заданиями, закачивания их обратно, а также возможной путаницы при оценке. Так мы обеспечили полную конфиденциальность тестов».

«Мы рады, что наше решение оказалось полезным в этой важной задаче, — сказала Ирина Милешина, руководитель маркетинга «Р7». — Ведь именно от этих людей зависит стабильность развития российской экономики, а в итоге — и технологическая независимость страны, в достижении которой мы со своей стороны принимаем прямое участие. Возможности по интеграции «Р7 офис» с другими платформами помогают нашим клиентам и пользователям решать еще более широкий круг задач».

Владимир Курылев, директор по развитию направления «Р7» группы ИТ-компаний Lad, отмечает, что поставленная задача была непростой, но интересной: «Наличие открытого и хорошо документированного API дает прекрасные возможности для интеграции «Р7 офис» с другими платформами. В результате мы получаем эффект синергии, когда сильные стороны разных платформ дополняют друг друга и позволяют решать еще более сложные задачи».