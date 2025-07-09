Oрро представляет в России смартфоны A5 и A5i Pro: большой аккумулятор, яркий экран и защита IP65

Компания Oрро объявляет о старте продаж в России новых моделей серии OрроA — Oрро A5 и Oрро A5i Pro. Смартфоны сочетают в себе надежность, длительную автономность и функции, характерные для более высокого ценового сегмента. Об этом CNews сообщили представители Орро.

До пяти лет стабильной работы без существенного снижения емкости аккумулятора

Обе модели получили аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, что обеспечивает стабильную работу устройства на протяжении всего дня. Благодаря технологии быстрой зарядки SuperVOOC 45 Вт, смартфоны заряжаются до 50% всего за полчаса, а полный цикл зарядки занимает менее 75 минут. По результатам тестирования, аккумулятор сохраняет более 80% первоначальной емкости даже после 1,7 тыс. циклов зарядки, что соответствует примерно пяти годам активного использования.

Готовы к любой погоде

Корпус смартфонов сертифицирован по стандарту IP65, обеспечивая устойчивость к пыли и струям воды. Смартфоны можно использовать под дождем, мокрыми руками или в пыльной обстановке. Экран продолжает точно распознавать касания даже если на нем или на руках пользователя есть капли воды или другие загрязнения.

Oрро представляет в России смартфоны A5 и A5i Pro: большой аккумулятор, яркий экран и защита IP65

Яркое изображение и громкий звук в любых условиях

6,56-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит обеспечивает отличную читаемость даже при ярком солнечном свете. Специальный cверхгромкий режим усиливает звук до 300%, что делает звонки, уведомления и просмотр фильмов комфортными даже в шумной среде.

Умные камеры с функциями флагманов

Обе модели оснащены камерой 50 Мп. Смартфоны поддерживают интеллектуальные алгоритмы обработки изображений, включая удаление объектов, бликов, размытия, а также повышение четкости портретов. Фронтальная камера на 5 Мп оптимизирована для съемки селфи в условиях недостаточной освещенности.

Плавная работа и достаточный запас памяти

Обе модели работают на процессоре Snapdragon 6s Gen 1, обеспечивающем баланс между производительностью и энергоэффективностью. OPPO A5 доступен в двух цветах: аквамарин и жемчуг. Стоимость модели A5 с 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти составляет 13 999 рублей. OPPO A5i Pro доступен в темно-фиолетовом и белом цвете. Устройство оснащено 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, его цена составляет 11,999 тыс. руб.