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Национальный расчетный депозитарий внедрил российский суперапп WorksPad

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») и Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу «Московская биржа», объявляют о завершении внедрения решения для корпоративной мобильности WorksPad. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Национальный расчетный депозитарий (НРД) обладает статусом центрального депозитария, является одной из ключевых компаний на российском финансовом рынке, учрежден 27 июня 1996 г.

НРД выбрал отечественное решение WorksPad как одно из применяемых решений для обеспечения доступа к корпоративной почте и внутренним ресурсам с мобильных устройств. Проект реализовывался поэтапно: первые лицензии были приобретены в 2023 г., дополнительная партия — в апреле 2024 г. На текущий момент решение развернуто для всех сотрудников НРД.

«WorksPad — это решение, объединяющее все необходимые корпоративные инструменты в едином супераппе. Мы обеспечиваем полный контроль компании над доступом к почте, календарям, контактам и файловым хранилищам. Особенно важно, что все это доступно сотрудникам в одном приложении-контейнере, что значительно повышает производительность труда», — отметил Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».

«Для нас, как инфраструктурной организации, было принципиально важно найти российское решение, которое обеспечит безопасный доступ к корпоративным ресурсам с мобильных устройств, — сказал Олег Кусеров, директор по информационной безопасности НРД. — WorksPad закрыл наши потребности продуктивной мобильной работы сотрудников и после успешного пилота в НРД, решение было внедрено в группе Московская биржа».

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