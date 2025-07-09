На Ковдорском ГОКе внедрена система машинного зрения ML Sense: проект реализован совместными усилиями Nord Clan, ЦТиП и КГОК

Ковдорский горно-обогатительный комбинат совместно с ИТ-компанией Nord Clan и специалистами «Цифровых технологий и платформ» (ЦТиП) внедрил интеллектуальную систему машинного зрения ML Sense для автоматизации контроля качества потока руды и снижения производственных рисков. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии и платформы».

Решение позволяет в реальном времени обнаруживать недробимые включения в руде размером от 10 мм – металлические фрагменты, древесину, резину, пластик и другие материалы, способные повредить оборудование. При выявлении опасных объектов система автоматически останавливает конвейер, предотвращая аварии и сокращая простои.

Ключевые результаты проекта: точность распознавания – >90%; скорость реакции системы видеоаналитики – менее 1 секунды; снижение времени внеплановых простоев дробильного оборудования, вызванных попаданием недробимых тел, на 36%; повышение эффективности усреднения руды и коэффициента извлечения полезных компонентов.

ML Sense полностью соответствует требованиям российского ПО и включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Решение сопровождается локальной командой специалистов.

Технические особенности: обработка видеопотока в реальном времени с применением нейросетевых алгоритмов; устойчивость к промышленной среде: камеры установлены в защитных кожухах с системой обдува, устойчивы к пыли и влажности; возможность масштабирования на все производственные линии предприятия и интеграции с АСУ ТП и MES-системами.

Проект реализован как часть комплексной программы цифровизации производственных процессов предприятия. ML Sense стала важным инструментом повышения надежности оборудования.