CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«Корпорация Роботов» подписала соглашение о сотрудничестве с производственно-инжиниринговой компанией «Семаргл»

«Корпорация Роботов» (входит в группу «Элемент») и российский разработчик и производитель оборудования для автоматизации и комплексной роботизации промышленных предприятий компания «Семаргл» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор «Корпорации Роботов» Александр Алексеев и управляющий партнер компании «Семаргл» Сергей Терентьев.

Целью соглашения является реализация совместных проектов, направленных на развитие инноваций в области автоматизации и роботизации производств, расширение сфер использования логистических роботов в различных отраслях промышленности и экономики, а также на внедрение перспективных технологий для автоматизации предприятий и складов с использованием промышленных и логистических роботов на действующих производственных объектах.

В рамках соглашения стороны планируют интегрировать свои научные и производственные центры в области робототехники и автоматизации производств с формированием единой научно-технологической стратегии, предусматривающей создание совместных продуктов на основе электронных компонентов, модулей и блоков группы компаний «Элемент» и инжиниринговых компетенций «Семаргл». Роботизированные решения с высокой степенью отечественных компонентов будут внедряться на предприятиях страны с целью увеличения уровня роботизации отраслей промышленности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней»

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Прокурор требует оштрафовать разработчика российского суперкомпьютера Абрамова за финансирование экстремизма

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Половина российского малого бизнеса не готова к масштабным тратам на ИБ. 74% будут усиливать киберзащиту только по требованию закона

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще