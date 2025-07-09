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«АвтоВАЗ» начал сотрудничество с VK Tech для внедрения VK Tax Compliance

«АвтоВАЗ», российский автопроизводитель, начал сотрудничество с VK Tech для реализации системы налогового мониторинга на базе платформы VK Tax Compliance. Совместная команда уже выполнила задачи по разработке архитектуры и проектной аналитике. Интеграция завершится до конца 2025 г.

Вендор обеспечивает руководство проектом, а также отвечает за последующее обеспечение работ по СКЗИ (средства криптографической защиты информации). За проектирование и настройку цифровой витрины отвечает интегратор — компания «Синимекс». Работы по внедрению начались в 2024 г. На данный момент уже завершены этапы проектирования и настройки, идет подготовка целевого тестирования.

Компании совместно работают над интеграцией системы с корпоративным ИТ-ландшафтом, охватывающим учетную систему предприятия и электронные хранилища документов. Кроме того, в планах расширение сотрудничества с VK Tech за счёт внедрения других решений вендора.

«Проект по внедрению VK Tax Compliance — это не просто выполнение нормативных требований, а шаг к более прозрачному и технологичному взаимодействию с налоговыми органами», — сказал исполнительный вице-президент по финансам «АвтоВАЗа» Евгений Чуканов.

«Участие в этом проекте — это возможность реализовать нашу экспертизу в интеграции ИТ-решений для предприятий промышленного масштаба. Мы адаптировали систему под уникальную архитектуру ИТ-ландшафта «АвтоВАЗа», обеспечив высокую отказоустойчивость и полную совместимость с ключевыми учетными системами предприятия. В настоящее время мы завершаем подготовку к целевому тестированию, которое станет заключительным этапом перед переходом к продуктивной эксплуатации. Мы рассматриваем этот проект как значимый вклад в развитие корпоративной ИТ-инфраструктуры заказчика и важный шаг к новым стандартам взаимодействия бизнеса с налоговыми органами», — отметил Максим Матреничев, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

«Мы ценим доверие «АвтоВАЗа» и рады быть технологическим партнёром в таком масштабном проекте. Наша задача — не только обеспечить соответствие всем требованиям налогового мониторинга, но и заложить основу для будущего масштабирования платформы», — отметил директор направления финансовые и операционные платформы в VK Tech Андрей Черненко.

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