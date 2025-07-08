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Wheelies запустил API для прямого управления дронами из ERP и отраслевых систем

Российский разработчик ПО для автономного управления роботизированными системами Wheelies (входит в корпорацию ITG) представил публичный API для интеграции координации полетов дронов в сторонние корпоративные системы и программное обеспечение. Инструмент позволяет автономно запускать задачи и управлять дроном без обязательного подключения к веб-платформе Wheelies. API уже включён в состав платформы и доступен всем пользователям.

Публичный API позволяет напрямую интегрировать управление дроном в корпоративные системы, отраслевые платформы и внутренние ИТ‑сервисы без перенастроек и дополнительных интерфейсов. Такой подход востребован в крупных компаниях, где уже выстроены сложные бизнес‑процессы и важно минимизировать изменения в существующей инфраструктуре.

При этом API подходит как для организаций с собственным парком дронов, работающих в закрытых сетях или с повышенными требованиями к безопасности, так и для компаний, которые только начинают внедрять беспилотные решения. Инструмент упрощает процесс интеграции, снижает расходы на адаптацию и помогает быстрее добиться окупаемости дронов.

После подключения через API беспилотные аппараты могут не только выполнять задачи, но и фиксировать важные события — от аграрных показателей до технических отклонений, автоматически передавать данные в ERP и формировать задачи для реагирования.

«Мы создали платформу, которая позволяет дронам действовать полностью автономно, без участия операторов. При этом мы понимаем, что такие системы не могут оставаться изолированными и должны быть частью бизнес-процессов. Поэтому мы выпустили публичный API — инструмент, который позволяет напрямую подключать управление дронами к корпоративным системам и получать максимум отдачи от автоматизации», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Платформа Wheelies обеспечивает полностью автономное управление парком дронов. Аппараты запускаются по расписанию или при наступлении заданных событий, строят маршруты с учетом препятствий, выполняют распознавание объектов и передают видео- и телеметрические данные в режиме реального времени. Решение интегрируется в цифровую инфраструктуру предприятия и позволяет автоматизировать ключевые процессы.

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