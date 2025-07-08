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УК «Комарово» внедрила программу управления ЖК через мобильное приложение

УК «Комарово» совместно с «Диспетчер 24», в рамках цифровой трансформации, успешно внедрили программу управления ЖК через мобильное приложение.

С помощью «Диспетчер 24» управляющая компания «Комарово» упростила работу с заявками, а также выстроила быструю, прозрачную коммуникацию с жителями, дала им возможность легко заказывать дополнительные услуги через мобильное приложение.

«Мы искали комплексное решение, чтобы фиксировать каждую заявку, правильно ее назначать и видеть полную историю без потерь и сбоев», — сказал Тагир Габитов, директор УК.

Платформа оправдала ожидания. На данный момент заявки принимаются круглосуточно, автоматически распределяются между специалистами, а жители видят их статус через мобильное приложение. Как отмечает экономист УК Ольга Плотникова, система не только упростила работу, но и сделала взаимодействие с жителями быстрее и комфортнее.

«Все удобно и прозрачно, заявки не теряются. А мобильное приложение сильно облегчило общение: большинство собственников предпочитают писать, а не звонить. Людям стало проще обращаться в УК», — отметила Плотникова.

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