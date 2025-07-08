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True.code: 29% компаний сталкиваются с сопротивлением сотрудников при внедрении новых технологий

Аналитики true.code выяснили, что почти каждый третий бизнес сталкивается с сопротивлением сотрудников при внедрении новых технологий. При этом половина опрошенных желает усилить кибербезопасность в ближайшие два-три года, а почти 40% не планирует внедрять ИИ-технологии в свои процессы. Об этом CNews сообщили представители true.code.

Согласно проведенному компанией true.code исследованию, главным барьером для внедрения инноваций в бизнесе оказался человеческий фактор. Почти треть компаний (29%) отмечают сопротивление сотрудников изменениям, еще 28% признают недостаток внутренней экспертизы. Бюджетные ограничения волнуют лишь 20% респондентов, а нехватка квалифицированных кадров — 7%.

Несмотря на это, эксперты отмечают высокий интерес бизнеса к ИИ-инструментам: 30% компаний планируют их внедрение в ближайший год, а 17% уже активно используют. Однако 40% респондентов пока не видят в этом необходимости. При этом почти половина предпринимателей (47%) считает, что замена сотрудников нейросетями возможна в течение пяти лет, но 43% уверены, что технологии останутся лишь помощниками. В то, что искусственный интеллект заменит специалистов в течение ближайшего года, верят лишь 11% опрошенных.

Среди ключевых задач, которые компании хотят решить с помощью ИТ-технологий, лидирует автоматизация рутинных процессов — такой вариант выбрали 47% респондентов. На втором месте — скорость обработки данных (36%), а на третьем — масштабирование систем (31%).

При этом 46% опрошенных доверят разработку внутренним специалистам, а разработчикам на фрилансе — лишь 10%. На аутсорс ее отдадут 44% компаний — из них 37% считают, что у сторонних ИТ-компаний больше релевантного опыта из-за участия в смежных или похожих проектах.

«Результаты показывают, что бизнес осознает необходимость цифровой трансформации, но сталкивается с организационными сложностями. Компании ждут от ИТ-решений не просто автоматизации, а понятных интерфейсов, надежной защиты данных и гарантий своевременного внедрения. Это требует глубокого понимания их процессов, опыта и гибкости со стороны разработчиков», — сказал Артем Шеленговский, СЕО компании true.code.

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