«Ростелеком» и «Корпорация СТС» модернизируют уличное освещение на Урале

«Ростелеком» и «Корпорация СТС» объединяют усилия для развития совместных проектов в Уральском федеральном округе. Соглашение о сотрудничестве было подписано директором «Корпорации СТС» Николаем Казаковым и руководителем Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрием Лукошковым.

Основная цель – модернизация наружного освещения с применением передовых технологий. Планируется разработка и внедрение систем управления и автоматизации, интегрированных с телекоммуникационными сетями. «Ростелеком» станет ключевым технологическим партнером модернизации и дальнейшего обслуживания таких систем.

Николай Казаков, директор «Корпорации СТС», сказал: «Наше партнерство уже способствует повышению доступности телекоммуникационных услуг для жителей УрФО. К примеру, часть оборудования связи провайдера располагается на опорах уличного освещения дочерних компаний “Корпорации СТС”. Подписание соглашения позитивно скажется на развитии сотрудничества во внедрении инноваций не только в телекоммуникациях, но и в энергетике».

Кроме того, стороны прорабатывают вопрос производства на мощностях «Корпорации СТС» осветительных приборов, интегрированных с платформой «Ростелекома», для потенциального использования в проектах и совместное развитие технологической интеграции в области сборки модулей индивидуального управления светильниками и шкафов управления освещением, в том числе с использованием приборов учета.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком», отметил: «Ключевым элементом сотрудничества с “Корпорацией СТС” станет обмен техническими наработками и инновационными идеями в процессе разработки новой светотехнической продукции. Это позволит усилить технологический потенциал регионов Урала. Мы убеждены, что объединение усилий принесет ощутимую пользу как бизнесу, так и простым людям, повысив качество жизни и обеспечив дополнительную безопасность и комфорт».

Ранее компания «Ростелеком» в Югре осуществила поставку умных опор для проекта по модернизации уличного освещения в Сургуте и внедрила специальное программное обеспечение для управления городской иллюминацией с дальнейшим техническим сопровождением проекта.