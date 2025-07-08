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«Контур» и «Уральские авиалинии» договорились о совместной работе над цифровыми проектами ​

​«Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» подписали соглашение о совместной работе над цифровыми проектами и переходе на российское программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Документ подписали заместитель генерального директора «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Стороны будут обновлять цифровую инфраструктуру с помощью собственных технологий и программ, создавать и развивать совместные проекты, которые помогут бизнесу быстро реагировать на изменения, а также изучать и тестировать новые направления бизнеса и цифровые продукты.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Нас объединяет один важный момент — обе компании преодолевают фактор расстояния. «Уральские авиалинии» ежегодно перевозят более 9,5 млн пассажирова. СКБ Контур передает более 1,2 млрд уникальных документов в год, помогает более 2,5 млн бизнесов в России стать ближе. Наша совместная работа, выстроенная на экспертизе двух компаний, станет платформой для новых проектов».

Александр Зиновьев, заместитель генерального директора «Уральских авиалиний»: «"СКБ Контур" – наш давний поставщик современных информационных и коммуникационных технологий. В рамках данного стратегического партнерства мы реализуем план мероприятий по налоговому мониторингу, кадровому документообороту и информационной безопасности. Системы помогут авиакомпании эффективно взаимодействовать с налоговыми органами, перевести в электронный вид кадровый документооборот, повысить безопасность ведения бизнеса».

Кроме того, компании планируют работать над проектами в сфере робототехники и искусственного интеллекта, делиться опытом и полезной информацией, а также разрабатывать инструменты для анализа данных и определения спроса на российские цифровые решения.

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