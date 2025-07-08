CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Контур» анонсировал запуск трансграничного ЭДО с Казахстаном ​

До конца лета 2025 г. у пользователей появится возможность вести юридически значимый трансграничный ЭДО с Республикой Казахстан. «Контур» заключил соглашение о трансграничном ЭДО (ТЭДО) с двумя казахстанскими операторами. Сейчас проходит нагрузочное тестирование — это значит, что уже в ближайшее время новая возможность будет доступна для пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Первое время пользователи смогут отправлять и подписывать неформализованные документы, в будущем список доступных документов расширится. Также «Контур» намерен подключить еще нескольких партнеров — операторов ЭДО. Для подписания каждая из сторон использует электронную подпись (ЭП) своей страны, после подписания ЭП проверяет сертифицированная доверенная третья сторона в каждом из государств. Этот процесс обеспечивает юридическую значимость документов для каждой страны.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Множество российских компаний ведут внешнеэкономическую деятельность с Республикой Казахстан, и это не только приграничные регионы. У бизнеса есть запрос на цифровизацию экспортно-импортных операций. Трансграничный ЭДО повлияет на упрощение и развитие торговых отношений между нашими странами, а также позволит пользователям сэкономить время на подготовку и отправку документов».

Казахстан стал третьей страной, с которой у «Контура» налажен трансграничный электронный документооборот. Уже сейчас российские контрагенты взаимодействуют с партнерами из Китая и Белорпуссии. Также пользователям доступен международный ЭДО (МЭДО) с контрагентами из более чем 30 стран. В МЭДО документы имеют юридическую значимость только на территории России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Россия под ударом. Число DDoS-атак на российские компании выросло на 60%. Атаки становятся все сложнее и опаснее

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще