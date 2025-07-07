«Свеза» разработала поисковую систему для анализа технологий переработки балансовой древесины

Лесопромышленная группа «Свеза» совместно с Национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) создала поисковую систему для анализа перспективных технологий переработки балансовой древесины. Новая база поможет сотрудникам предприятия в поиске новых решений и создании современных продуктов. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Проект стал частью реализации одного из ключевых приоритетов стратегии развития компании — максимально эффективного использования древесного сырья на всех этапах производственного цикла.

Балансовая древесина традиционно используется в целлюлозно-бумажной промышленности, производстве древесных плит (ДСП, МДФ) и топливных гранул (пеллет), но не подходит для производства фанеры. Однако «Свеза», как крупный заготовитель леса, стремится найти альтернативные способы переработки сырья.

Чтобы минимизировать остатки производства и создавать новые коммерческие продукты сотрудники центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), который базируется на площадке петербургского комбината «Свеза», обратились в ИТМО. Команде вуза было предложено проанализировать мировой научный опыт и найти технологии, которые еще не внедрены на производстве, но имеют потенциал для коммерциализации.

Для решения этой задачи специалисты университета разработали поисковую систему. Аналогов этому подходу в мире пока не было: с помощью искусственного интеллекта система обучена на массиве из 20 тыс. научных публикаций, начиная с 1889 г., которые посвящены переработке березовой и осиновой древесины, исключая традиционные методы.

База позволяет искать и фильтровать данные по ряду параметров: уровню технологической готовности (TRL), году публикации, методу переработки и конечному продукту. Результаты анализа сопровождаются интерактивными графиками — от динамики публикаций до взаимосвязей между технологиями и продуктами.

«Раньше анализ таких данных требовал месяцы ручной работы. Теперь мы можем за несколько кликов найти перспективные решения и оценить их потенциал. Наша цель — не только эффективно использовать древесину, но и создать новые экологичные продукты. Этот проект — важный шаг к экономике замкнутого цикла в лесопромышленной отрасли», — сказала Анна Бушуева, руководитель направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) компании «Свеза».

Команда «Свезы» уже приступила к работе с базой, чтобы выбрать наиболее перспективные технологии. Далее планируется сотрудничество с мировыми научными институтами для адаптации найденных решений и внедрения их в производство.