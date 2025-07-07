СИБУР стал партнером Дирекции научно-технических программ

В Уфе было подписано соглашение о сотрудничестве между центром прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб» и Дирекцией научно-технических программ (ДНТП). Документ закрепляет договоренности о взаимодействии в научно-технологической сфере. В числе приоритетов — взаимная экспертная и консультационная поддержка, совместные образовательные и экспертные инициативы, в том числе в рамках Десятилетия науки и технологий. Об этом CNews сообщили представители СИБУР.

Сотрудничество предполагает разработку практико-ориентированных решений, адаптацию научных разработок под реальные технологические задачи промышленности и формирование среды для подготовки молодых специалистов.

«Подписание соглашения открывает новые возможности для совместной реализации проектов и мероприятий в сфере науки и технологий. Объединение усилий наших организаций поможет эффективно разрабатывать и внедрять механизмы кооперации науки и бизнеса. Особо хочу подчеркнуть важность экспертного взаимодействия наших организаций. Взаимная экспертная поддержка позволит оценивать существующие механизмы кооперации науки и индустрии, а также формулировать комплексные предложения по их развитию», — сказал и.о. генерального директора Дирекции НТП Александр Двойников.

«Важно, чтобы результаты научных исследований находили применение в реальных производственных задачах. Наше партнерство с ДНТП позволяет выстроить доверительный диалог и совместно развивать прикладные разработки. Для нас это вклад в формирование среды, где молодые специалисты могут развивать навыки, востребованные в современной экономике. Мы убеждены, что такие инициативы напрямую способствуют технологическому развитию страны», — отметил Константин Вернигоров, генеральный директор «СИБУР ПолиЛаб».

СИБУР является официальным партнером Десятилетия науки и технологий и системно развивает проекты, направленные на развитие приоритетных направлений научно-технологического прогресса, в частности, создание новых синтетических материалов и технологии производства малотоннажной химической продукции. Центры прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб» ведут работу в области новых полимерных решений. Команда работают над созданием современных решений для упаковки, транспорта, строительства и других отраслей. Компания развивает партнерства с вузами и исследовательскими организациями, поддерживает молодежные инициативы, проводит стажировки и системно инвестирует в развитие компетенций молодых ученых.