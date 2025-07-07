«Яндекс» открыл биржу Telegram-каналов

Разработчики «Яндекс» запустили биржу Telegram‑каналов. С июля 2025 г. бренды смогут выбирать конкретные Telegram‑каналы для размещения рекламы в «Яндекс.Директе». Владельцы Telegram‑каналов смогут зарабатывать больше, комбинируя аукционную и биржевую модели монетизации.

Тестирование биржи Telegram-каналов

Разработчики «Яндекс» в июле 2025 г. отправил биржу Telegram-каналов в открытое бета-тестирование, об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Теперь все рекламодатели смогут выбирать точные Telegram-каналы для размещения. В 2024 г. ИТ-сервис был доступен только узкому кругу пользователей.

ИТ-инструмент кардинально трансформирует продвижение брендов в популярном мессенджере Telegram, обеспечивая рекламодателям возможности управления выбором ИТ-площадок. Рекламодатели получат доступ к широкой аудитории Telegram.

В отличие от старой версии «Яндекс.Директ», где реклама распределялась автоматически по алгоритмам тематического соответствия, обновленная ИТ-система позволяет маркетологам вручную подбирать конкретные каналы для размещения. Новый механизм фильтрации обеспечивает более точный таргетинг на целевую аудиторию, увеличивая релевантность и результативность рекламных кампаний.

Grok AI «Яндекс» предоставил ИТ-инструмент для целевого размещения рекламы в Telegram

В «Яндекс.Директе» можно будет выбрать нужные каналы и платить за просмотры. Цена за 1 тыс. просмотров (CPM) устанавливается самими владельцами Telegram-каналов. Рекламные посты выглядят как обычные: с картинкой, карточками или видео. Руководители бизнеса могут адаптировать посты под формат конкретного канала. Вся реклама будет автоматически маркироваться по закону.

К бирже «Яндекс» подключает каналы с качественной аудиторией и высоким спросом со стороны рекламодателей, включая в том числе и Telegram-каналы с одним и более миллионов подписчиков. При выборе рекламодатели будут видеть цену, тематику, охват и вовлеченность подписчиков.

Для владельцев Telegram-каналов биржевой механизм создает новые возможности для монетизации. Текущие партнеры могут подключиться в личном кабинете. Новые — после регистрации в рекламной сети «Яндекса» (РСЯ). После прохождения модерации участники могут использовать различные модели заработка, комбинируя новую биржу и аукционную систему, что особенно выгодно в периоды низкой активности прямых рекламодателей.

«Яндекс» Можно установить фильтры и выбрать наиболее подходящие каналы для запуска рекламной кампании

Разработчики «Яндекс» начал тестировать рекламу в Telegram‑каналах через «Яндекс.Директ» в июле 2023 г. Тогда бизнесу стали доступны лишь автоматические кампании с оплатой за клики. Telegram-каналы подбирались по тематике и географии, но выбирать конкретные было нельзя. По словам разработчиков «Яндекса», с июля 2025 г. функция будет работать в бета-режиме в «Яндекс.Директ» там же откроется и выбор каналов из биржи и размещение с оплатой за просмотры.

Запуск рекламной монетизации для авторов

В 2023 г. программисты «Яндекс» запустили монетизацию для владельцев Telegram-каналов. «Рекламодатели смогут использовать новые рекламные возможности, а владельцы Telegram-каналов получат удобный и прозрачный способ заработка на рекламе. Монетизация доступна даже для каналов с узкой тематикой или начинающих набирать популярность», — сообщили CNews представители «Яндекс».

«Яндекс» Рекламные объявления подходят под тематику

Посты с рекламой будут размещаться через бота, созданного ИТ-компанией. Администратору Telegram-канала достаточно лишь разрешить боту публиковать сообщения у себя в группе.

«Яндекс» На каналах реклама выглядит в виде обычного поста

По информации «Яндекс», объявление выглядит как обычный пост: с картинкой или видео и ссылкой. Пост обязательно включает пометку «Реклама» и ссылку на страничку с подробностями о рекламодателе. Тексты, изображения и видео будут проходить модерацию, а данные о рекламе будут передаваться в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Автоматизация монетизации

В 2024 г. Telegram-каналы, сотрудничающие с «Яндексом», получили 1,7 млрд руб. дохода, а число каналов-партнеров РСЯ достигло 10 тыс. ИТ-инструмент монетизации от «Яндекса» используется каналами в России, Белоруссии, Узбекистане и Казахстане, помогая авторам экономить время на поиске рекламодателей и развивать свои ИТ-проекты.

Сотрудничать с рекламной сетью «Яндекса» могут как публичные, так и частные каналы. Среди партнеров РСЯ по состоянию на январь 2025 г. есть Telegram-каналы с аудиторией от 1,5 тыс. до 1,8 млн подписчиков. Для небольших каналов монетизация от «Яндекса» может стать основным источником дохода, а для более крупных — дополнительным.

Рост аудитории в Telegram

По данным Mediascope, в мае 2024 г. месячный охват Telegram пробил отметку в 85 млн пользователей, за год показав самый большой рост аудитории среди всех социальных сетей в России — 12,2%. По итогам ноября 2024 г. еще и подрос почти до 87 млн человек.

Опережают по этому показателю Telegram в России только ресурсы «Яндекса», Google, WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), YouTube и «ВКонтакте». По среднедневному охвату Telegram с показателем 63 млн пользователей и вовсе четвертый после WhatsApp, «Яндекса» и Google.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).