Российские предприниматели рассказали, что готовы доверить ИИ в 2025 году

Аналитики брендингового агентства Giraffe провели исследование, целью которого было выяснить, что уже сейчас готовы доверить искусственному интеллекту бизнесмены в России. Самым популярным ответом стало «ценообразование». Так ответили 40,5% респондентов, занимающихся предпринимательством. Каждый четвертый доверил бы нейросети написание текстов и постов в соцсетях. Об этом CNews сообщили представители Giraffe.

Генерацию идей для повышения продаж поручат ИИ только 14,7% опрошенных. Отбор лучших кандидатов, приславших резюме для работы в компании, доверят 11% бизнесменов.

Создание иллюстраций и дизайна – дело для творческих людей, а не для искусственного интеллекта. Так считают более 17% респондентов. Создание логотипа и рекламных баннеров поручат ИИ не более 11% опрошенных.

«Современные технологии искусственного интеллекта могут стать эффективным инструментом для рекламных кампаний разного рода, однако для достижения максимального эффекта необходимо наличие качественных исходных данных. Также пользователи подобных GPT-чатов могут столкнуться с тем, что полноценное использование его требует дополнительной оплаты», – сказала основательница брендингового агентства Giraffe Екатерина Сидорина.

Только 13,8% предпринимателей ответили, что доверяют искусственному интеллекту создание бизнес-плана. Более 24% считают, что рано или поздно люди к этому придут.

Большая же часть респондентов ответила, что доверит написание стратегии развития компании только профессионалам. Так ответили 31%. 12% выразили мнение, что ИИ весьма банален для таких творческих задач. 18% подчеркнули свое намерение составить бизнес-план самостоятельно, исходя из собственных знаний и стратегических задач.