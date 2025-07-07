Подписано соглашение об использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев

Седьмого июля 2025 г. состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере развития цифровых сервисов и внедрения цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств (беспилотных трамваев) в городе Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «Группы Мовиста».

Соглашение сроком на 10 лет заключено между Администрацией города Екатеринбурга, компанией-инвестором «Группа Мовиста» и компанией «ТМХ Интеллектуальные системы».

Напомним, что в Свердловской области на этапе обсуждения находятся проекты модернизации трамвайной сети Екатеринбурга и развитие маршрута «Екатеринбург – Верхняя Пышма». Проект для Екатеринбурга предполагает к 2027 г. строительство 24,5 км трамвайных путей и реконструкцию 1,7 км, закупку 20 двухсекционных и 60 трехсекционных трамваев, строительство трамвайного депо и трех тяговых подстанций. В проект развития маршрута «Екатеринбург – Верхняя Пышма» заложена закупка 19 односекционных трамваев, строительство 15 км трамвайных путей и две тяговых подстанций. В проект входит перспективное продление линии до Среднеуральска.

Основанием для сотрудничества в области развития цифровых сервисов и внедрения цифровых инноваций на рельсовом транспорте в Екатеринбурге стало предложение «Группы Мовиста» о включении Свердловской области в тестовый правовой режим внедрения беспилотных трамваев. Детали проекта тестирования трамвая-беспилотника находятся на стадии проработки, проходят эксперименты, оцениваются риски эффектов от внедрения. Подписанное соглашение станет первым шагом в воплощении этой идеи.

Планируется, что площадкой для тестирования беспилотных технологий станет инновационный проект «Верхнепышминский трамвай», включающий первое на Урале цифровое депо с автоматизированной системой управления линией и современные низкопольные трамваи. Предполагается, что на первом этапе эксплуатация трамвая-беспилотника будет проходить только на территории депо.

«Запуск беспилотника станет новым витком развития цифровых сервисов в регионе. Это первый беспилотный трамвай на Урале и третий в России. Как показывает опыт коллег из Петербурга, автономные системы экономят затраты на эксплуатацию подвижного состава и электричество. Внедрение цифровых сервисов позволит повысить безопасность участников дорожного движения», – сказал генеральный директор «Группы Мовиста» Алексей Зотов.