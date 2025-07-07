NL International перешла на «Яндекс 360» и сократила затраты на сервисы на 30%

NL International, компания по производству и распространению товаров для ЗОЖ, витаминов, спортивного питания, уходовой косметики, экологичных средств для уборки, внедрила в ИТ-ландшафт инструменты виртуального офиса «Яндекс 360». Это позволило компании на 30% сократить затраты на ИТ-сервисы и повысить эффективность бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Ранее сотрудники NL International работали на нескольких разрозненных платформах: сервисный отдел использовал Pyrus, разработчики — Jira, а проектное управление — ClickUp. Но команда решила начать миграцию в «Яндекс 360», чтобы объединить задачи и процессы в одном сервисе.

Первым инструментом стал «Яндекс Трекер». Три ключевых подразделения — сервисный отдел, ИТ и проектное управление — более 500 сотрудников перешли на новую систему. Для каждой команды была создана своя очередь задач, а процессы визуализированы в виде дерева, что облегчило отслеживание статусов и исполнителей. Важной частью внедрения стала автоматизация: настроены сценарии, которые упрощают постановку и выполнение задач, включая процесс согласования доступа, требующий одобрения от ИБ-специалиста и руководителя подразделения.

Для удобства сотрудников была создана стартовая страница с блоком «Информация», включающим инструкции по работе с «Яндекс Трекером», чек-листом на день и списком задач в работе. Это помогло ускорить адаптацию в новом интерфейсе и повысить продуктивность.

Чтобы работникам было проще разобраться в новом сервисе, в NL International настроили стартовую страницу для сотрудников. На ней есть блок «Информация» с инструкциями по «Яндекс Трекеру», чек-лист на день и задачи в работу.

Помимо «Трекера», компания подключила «Общие Диски» для хранения и совместной работы над материалами рекламных кампаний. Также в «Яндекс Вики» созданы гайды и обучающие материалы, которые сотрудники могут использовать для быстрого доступа к инструкциям и обсуждениям.

«С переходом на сервисы «Яндекс 360» у сотрудников уходит меньше времени и сил на то, чтобы получать различные права доступа: к удаленным и внутренним сервисам компании. Кроме того, мы на 30% сократили затраты на инструменты для управления задачами и виртуальный офис. Связка «Яндекс 360» с «Трекером» ежемесячно обходится дешевле, чем один ClickUP, при этом мы получаем больше сервисов и функций», — сказал Иван Бабичев, ведущий специалист по интеграции и внутренним сервисам NL International.

«Наши решения помогают клиентам оптимизировать процессы и повысить производительность команд. Гибкие инструменты и возможности интеграции позволяют быстро адаптироваться к изменениям и строить эффективный цифровой бизнес», — сказал Сергей Педченко, руководитель по технологическому развитию «Яндекс 360».

Сейчас NL International продолжает масштабировать использование «Яндекс 360», включая «Яндекс Почту», а также планирует внедрить «Мессенджер» и «Календарь» для объединения рабочих процессов в одном окне. Кроме того, создается медиахаб на базе «Диска» для партнеров, где будут храниться материалы о продукции.