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ITPOD акцентировал смещение спроса с FC на Ethernet-СХД

Российский вендор ИТ-решений корпоративного уровня ITPOD, входит в корпорацию ITG, представил анализ использования зарубежных систем хранения данных в госсекторе и бизнесе. Вендор предупредил о технологических и стратегических рисках, связанных с устаревшими FC-сетями, и назвал IP-СХД на базе Ethernet перспективной заменой под импортозамещение. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

Традиционно корпоративные СХД строились на FC-коммутаторах западных производителей, обеспечивающих высокую производительность. Однако отсутствие российских аналогов сегодня создает стратегические риски, особенно для государственного сектора. Эффективной альтернативой становятся современные IP-решения на базе Ethernet, которые не только достигли сопоставимой с FC производительности, но и включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Несмотря на это, многие компании продолжают использовать устаревшие FC-сети 8-16 Гбит/с, ограничивая свои технологические возможности. В то же время протокол NVMe over TCP в IP-сетях обеспечивает скорость передачи до 100 Гбит/с с минимальной задержкой, открывая новые перспективы для бизнеса.

«Современные требования Минпромторга четко определяют критерии российского происхождения для СХД. Хотя в высокопроизводительных решениях пока сохраняется зависимость от импортных компонентов, уже появились перспективные отечественные разработки, расширяется производственная база и совершенствуются системы управления», — отметил Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.

Выбор технологических решений зависит от отраслевых требований: госсектор использует только сертифицированные решения, тогда как коммерческие компании имеют более широкий выбор. Переход на IP-СХД позволяет создать надежную и перспективную ИТ-инфраструктуру на основе российских технологий.

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