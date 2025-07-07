«ХайТэк» и «Инжиниринг+» разработали ПАК для высоконагруженных вычислений

Компании «ХайТэк» и «Инжиниринг+» разработали совместное решение – программно-аппаратный комплекс для высоконагруженных вычислений. ПАК построен на базе серверной платформы LIS, комплекса иммерсионного охлаждения ICE+ и модулей ускорения LinQ HPQ для выполнения задач инференса нейронных сетей.

Решение предназначено для широкого спектра бизнес-задач, связанных с обучением и исполнением ИИ-моделей, разработкой ИИ-решений, потоковой обработкой данных в реальном времени, HPC-вычислений, многофакторного моделирования и др. При этом за счет интегрированной системы иммерсионного охлаждения оборудование бесшумно, исключает явления локального перегрева и не требует специальной подготовки помещения для установки. ПАК отличает высокая надежность, повышенная производительность, а также низкие эксплуатационные расходы.

Результаты испытаний, проводившихся на ИИ-модулях анализа медицинских изображений, разработанных компанией «Инжиниринг+» в рамках проекта экосистемы цифровой медицины WISE+, показали, что комплекс ICE+ прекрасно справился с охлаждением высокопроизводительных модулей LinQ HPQ, что обеспечило их эффективную работу.

Важно отметить, что вся аппаратная платформа ПАКа создана на основе оборудования отечественного производства, что делает продукт особенно привлекательным с точки зрения целей развития импортонезависимой цифровой экономики.

В планах компаний продвижение нового ПАКа не только на российском рынке, но и выход на рынки ЕАЭС и дальнего зарубежья. Особенно актуальным решение станет для южных регионов, где эффективность охлаждения и энергоэффективность являются критически важными в силу климатических особенностей.

Генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков сказал: «В лице компании «Инжиниринг+» мы нашли высококлассного технологического партнера, результатом плодотворного сотрудничества с которым стала разработка программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обеспечения функционирования систем искусственного интеллекта. Уверен, наше совместное решение, благодаря своим возможностям, окажется востребованным на рынке и станет эффективным примером использования российских разработок в области ИТ в тех бизнес-задачах, где невозможно или низкорентабельно использовать мощности традиционных ЦОДов или облачных сервисов».

Генеральный директор «Инжиниринг+» Евгений Кловач отметил: «Наша совместная разработка велась в рамках проекта создания отечественной экосистемы цифровой медицины WISE+, развитием которой мы активно занимаемся. Однако, на наш взгляд, продукт имеет хорошие перспективы коммерциализации в самых разных проектах, в которых возникнут задачи, связанные с разработкой и обеспечением работы ИИ-систем, HPC, анализа больших данных и граничных вычислений. Это именно те отрасли, которые сегодня определяют конкурентоспособность бизнесов и целых отраслей. Вот почему хотелось бы особо отметить тот факт, что в составе ПАК используются именно российские ИИ-ускорители, не уступающие по производительности зарубежным».