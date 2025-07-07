«БФТ-Холдинг» и «Обит» заключили партнерское соглашение

Оператор ИТ-решений «Обит» и «БФТ-Холдинг» объявили о заключении партнерского соглашения для совместного развития проектов в области SRM- и EAM-решений в корпоративном и отраслевом сегментах. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

«Обит» — оператор ИТ-решений с экспертизой в обеспечении технологической устойчивости бизнеса любого масштаба. «Обит» работает на российском телеком- и ИТ-рынке более 20 лет, входит в рейтинг крупнейших ИТ- и телеком-компаний по версии CNews. В 2024 г. выручка компании составила 4,1 млрд руб. с ростом объема ИТ-направления в три раза. В компании созданы центры компетенций, специализирующиеся на телекоммуникациях, инжиниринге, цифровых технологиях, в том числе импортонезависимых, и искусственном интеллекте. «Обит» предоставляет комплексные технологические решения в 90 городах России и ближнего зарубежья. В портфеле — более 12 тыс. корпоративных клиентов из ритейла, промышленности, логистики, финансового сектора, фармацевтики и e-commerce.

«БФТ-Холдинг» – российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений. На ИТ-рынке с 1997 г. География проектов – 83 региона страны. Входит в топ-50 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews Analytics. Все продукты «БФТ-Холдинга» входят в Единый реестр российского ПО.

В рамках соглашения партнеры будут развивать внедрение следующих решений «БФТ-Холдинга»: «БФТ.Закупки» – SRM-система для автоматизации всех процессов проведения и организации корпоративных закупок в «едином окне»;«БФТ.Управление имущественными активами» – EAM-система для автоматизации процессов комплексного управления эксплуатацией имущества.

«Партнерство с «БФТ-Холдингом» открывает новые возможности для совместной реализации ИТ-проектов. «Обит» в этой связке отвечает за создание и поддержку надежной и масштабируемой ИТ-инфраструктуры, в то время как БФТ вносит глубокую экспертизу в автоматизацию прикладных процессов. Вместе мы сможем реализовывать проекты, которые трансформируют внутренние бизнес-процессы заказчиков, повышают их прозрачность и удобство для конечных клиентов», — отметила Светлана Тихонова, руководитель отдела развития продуктов «Обит».

«Партнерство с «Обит» расширяет наши возможности в корпоративном сегменте. Это объединение ИТ-экспертизы и готовых решений для управления ключевыми бизнес-процессами. Вместе мы сможем предложить комплексный подход к цифровизации процессов закупок и работе с имущественными активами», — сказала Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».