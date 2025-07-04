На «3D Платформе» открыт виртуальный музей Lady Bells

Было оцифровано более 400 вызывных декоративных колокольчиков из коллекции Андрея Глушецкого в формате 3D-визуализаций. Об этом CNews сообщили представители «3D Платформы».

Д.э.н., профессор Андрей Глушецкий – автор более 12 монографий по корпоративному праву и корпоративным финансам. Хобби стало его второй профессией.

В коллекции Андрея Глушецкого собрано более 4000 колоколов и колокольчиков из более чем 70 стран мира. Для виртуального музея на «3D Платформе» была оцифрована коллекция Lady Bells — металлических колокольчиков в виде женских фигур. Их происхождение восходит к викторианской Англии, когда знатные дамы использовали колокольчики для вызова слуг.

«Мы рады представить уникальные частные коллекции на «3D Платформе». Уверен, что в данном музее нам удалось достойно раскрыть тему Lady Bells, благодаря совместной работе с Андреем Глушецким. Его коллекция создавалась более 30 лет, чтобы продемонстрировать мировую культуру колокольчиков», — сказал Константин Попов, генеральный директор «3D Платформы».