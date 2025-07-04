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МТС добавила скорости LTE в «Уральской Швейцарии»

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE-1800 в городе Миньяре Челябинской области. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернет LTE более чем на треть в городе, расположенном в горнозаводской зоне региона, также известной как «Уральская Швейцария». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость мобильного интернета LTE МТС выросла в жилых массивах города, а также вблизи социально значимых объектов. Улучшение связи произошло в промышленной зоне Миньяра, где также работают жители соседних городов – Аши и Сима. Теперь больше южноуральцев, проживающих в этом районе, могут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в столицу региона, заходить в банковские приложения, а также общаться через интернет.

Стабильный LTE-интернет также отметят путешественники. Во время прогулки по городу быстрый LTE-интернет МТС поможет туристам узнать, как зарождался город и развивалось железноделательное производство на Урале. Улучшения произошли в популярных локациях горного города. Например, стабильный мобильный интернет стал доступен на смотровых площадках Миньяра – на горе Ягодная, Пионер-горе и Пожар-горе, у Красной скалы, представляющей собой утес, а также у широко известного Никольского моста – арочной конструкции, облицованной диким камнем. Теперь во время поездок туристы могут отправлять фотографии близким и вести стримы в социальных сетях.

«МТС развивает инфраструктуру связи по всему Южному Уралу. Это касается и популярных мест отдыха, сельской местности, и удаленных от региональной столицы населенных пунктов. Например, в начале летнего сезона, мы провели работы в Ашинском районе Челябинской области – практически на границе нашего региона. Улучшение связи здесь необходимо как для комфорта местных жителей, так и для тех, кто путешествует по Южному Уралу», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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