CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Linx Cloud вошел в топ-10 провайдеров в рейтинге IaaS Enterprise

Linx Cloud занял седьмое место в рейтинге провайдеров IaaS Enterprise 2025, составленным Market.CNews. В 2024 г. компания была на 18 месте. Таким образом, Linx Cloud за год поднялся в рейтинге на 11 пунктов.

В ходе составления рейтинга Market.CNews проводил сравнение облачных решений по таким параметрам, как наличие российских платформ виртуализации и доступность российских серверных операционных систем.

Также оценивался уровень защищенности учетных записей по требованиям ФСТЭК, наличие сертификатов безопасности и тип используемых процессоров. Кроме того, оценке подвергались дата-центры, в которых расположены облачные серверы, варианты тарификации и возможность тестового периода.

Дополнительно анализировались заявленные показатели SLA, стоимость сервисов, количество доступных конфигураций, скидки при годовой оплате и другие параметры.

Одна из причин повышения позиции Linx Cloud в рейтинге — изменение подхода к SLA. Компания повысила гарантированный уровень доступности сервисов до 99,99%. Сказалось и то, что за последний год ассортимент облачных услуг Linx Cloud пополнился PaaS-сервисамиконтейнерной платформой на базе российского решения Deckhouse Kubernetes Platform, облачными базами данных PostgreSQL, а также сервисами информационной безопасности, технической поддержки и администрирования систем.

Свою роль сыграло и предоставление доступа к новым операционным и серверным системам, в том числе из реестра отечественного ПО. Большое значение имело также появление у корпоративных клиентов возможности тестирования продуктов Linx Cloud в течение более продолжительного периода. Это важно для крупных заказчиков компании, которым необходимо проводить всестороннюю проверку продуктов и тщательное пилотирование.

Кроме того, сказался тот факт, что облачная платформа Linx Cloud прошла аттестацию ФСТЭК, подтвердив выполнение требований 152-ФЗ к первому уровню защищенности информационных систем. Это актуально для клиентов из сегмента Enterprise, предъявляющих повышенные требования к безопасности персональных данных.

По итогам 2024 г. облачное направление Linx увеличилось на 81%. Его развитие было обусловлено увеличением спроса на облачные вычисления со стороны существующих клиентов, расширением клиентской базы и запуском новых сервисов.

За 2024 г. общее количество заказчиков компании увеличилось на 17%. Наибольшее количество новых клиентов Linx Cloud относилось к финансовому сектору, сфере информационных технологий, розничной торговли и промышленности.

«Выход в топ-10 рейтинга IaaS Enterprise — это подтверждение нашей стратегии, ориентированной на надежность и безопасность предоставляемых сервисов. Linx Cloud становится заметным игроком облачного рынка, мы создаем инфраструктуру, которая отвечает самым высоким требованиям бизнеса, и делаем использование облачных сервисов экономически выгодным для бизнеса наших клиентов», — отметила коммерческий директор Linx Cloud Мария Маркова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

В новой версии ОС для коммутаторов Kornfeld появилась поддержка виртуализации. Подробности

Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ

Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход»

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

Китай выпустил тяжелый транспортный дрон с мощными характеристиками и скоростной зарядкой батарей

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще