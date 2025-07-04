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Еще 9000 жителей Первомайского района получили высокоскоростной интернет МТС

МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. В результате обновления и строительства нового оборудования больше 3,7 тыс. семей, проживающих в Первомайском районе, получили доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с — это в 10 раз выше стандартной скорости домашнего интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Апдейт оборудования коснулся части домов Весеннего микрорайона и жилого квартала «Благодатный». Благодаря сверхскоростному интернету пользователи могут играть в тяжелые онлайн-игры и смотреть видео высокой четкости одновременно на нескольких гаджетах. Кроме того, фиксированная сеть позволяет интегрировать системы умного дома — умные лампы и датчики движения, которые включают и выключают свет, датчики открытия дверей и окон, которые могут предупредить о проникновении в дом, а также климат-контроль

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, включая проекты по модернизации сетей фиксированной связи в многоквартирных жилых домах — один из важных приоритетов МТС в Новосибирске сегодня. Мы непрерывно продолжаем работы по обеспечению новосибирцев доступом к сети «интернет», развивая как мобильную, так и фиксированную связь. Ранее в этом году гигабитный интернет от МТС получили жители части Октябрьского и Советского районов», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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