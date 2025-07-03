ZigBee-реле от бренда EKF совместимы с приводами для управления шторами известных производителей

Умные ZigBee-реле для штор от бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», прошли проверку на совместимость с приводами для управления шторами. Одно- и двухфазные реле EKF Connect Select были протестированы с несколькими моделями приводов от известных производителей: Dauerhaft, Novo и Somfy. Об этом CNews сообщили представители EKF.

В ходе испытаний умное реле продемонстрировало стабильную работу как с универсальными фазными приводами, так и внутривальными фазными приводами. Это подтверждает полную совместимость ZigBee-реле для штор с продукцией популярных брендов, что открывает новые возможности для организации удаленного управления шторами, роллетами и жалюзи.

Устройства из линейки ZigBee от бренда EKF не требуют отдельного подключения к Wi-Fi и работают в связке с ZigBee-хаб EKF Connect. Реле в линейке представлены в разных исполнениях по мощности, канальности и схеме подключения нагрузки для подбора устройств под любые задачи. Компактные габариты позволяют устанавливать реле, как в монтажную коробку, так и на DIN-рейку для большего удобства в использовании.

ZigBee-реле от бренда EKF совместимы с приводами для управления шторами известных производителей

Кроме того, экосистема EKF Connect Home поддерживает интеграцию со всеми популярными голосовыми ассистентами, что позволяет управлять шторами не только через штатное мобильное приложение производителя, но и с помощью голосовых команд популярных виртуальных ассистентов, таких как «Алиса» и «Салют».