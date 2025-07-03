В «Роса Центр Управления 2.3.0» появились новые функции централизованного контроля мобильных устройств

Компания «Роса» выпустила обновление платформы централизованного управления жизненным циклом операционных систем — «Роса Центр Управления» версии 2.3.0. Релиз включает встроенный функционал для централизованного управления как рабочими станциями, так и мобильными устройствами, автономное развертывание комплекса без использования службы каталогов, а также поддержку миграции без отчуждения пользовательских данных на сетевое хранилище.

Одним из ключевых нововведений стало расширение набора модулей для управления мобильными устройствами. Платформа позволяет централизованно устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты и защиты информации, запрещать использование модема, Bluetooth, съемных носителей и передачи данных в роуминге, а также блокировать устройства при повышении пользователем прав или при установке запрещённых приложений. Поддерживается формирование белых и чёрных списков приложений, автоматическое удаление нежелательных приложений и установка Android-приложений. Это обеспечивает контроль над мобильными устройствами, дополняя уже существующие механизмы управления стационарными АРМ и серверами.

«С каждым годом возрастает потребность в управлении не только классическими рабочими станциями, но и мобильными устройствами, которые становятся частью корпоративной инфраструктуры. Мы встроили соответствующие функции в «Роса Центр Управления», чтобы заказчики могли централизованно контролировать всю свою технику из единой точки», — отметил директор по стратегическому развитию «Роса» Вячеслав Кадомский.

Среди других важных изменений — возможность установки платформы без привязки к существующим службам каталогов. Это позволяет использовать решение автономно в изолированных инфраструктурах. Также добавлена поддержка установки в роли подчинённого сервера, что упрощает построение распределенной модели управления в организациях с филиальной структурой.

Платформа теперь поддерживает миграцию профилей при смене домена, а также миграцию рабочих мест с Windows на отечественные ОС без использования сетевого накопителя. Это особенно важно при переходе на отечественные ОС в условиях ограниченного доступа к инфраструктурным ресурсам или повышенным требованиям к информационной безопасности

Дополнительно реализована централизованная доставка произвольных файлов, архивов и пакетов, что позволяет использовать систему не только для установки обновлений, но и для распространения нестандартных конфигураций, скриптов или утилит.

Обновлены компоненты комплекса, переработан пользовательский интерфейс, добавлены шаблоны автоматического развертывания ОС «Альт 10.4» и шаблон регистрации мобильных устройств, внедрено автообновление политик DNS-зон при регистрации хостов. Исправлены ошибки, связанные с инвентаризацией, и отображением.

Платформа «Роса Центр Управления» — часть экосистемы решений «Роса», предназначенная для полного цикла управления ИТ-инфраструктурой в условиях импортозамещения и киберустойчивости.