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В мобильном приложении «Узнай Москву» опубликовали 3D-панорамы Воробьевых гор

В мобильном приложении «Узнай Москву» появилась 3D-панорама Воробьевых гор. Пользователи увидят, как это место менялось в течение нескольких исторических эпох, узнают, как выглядел деревянный Воробьевский дворец русских царей XVIII века, где располагался популярный в Москве на рубеже XIX–XX веков ресторан предприимчивого крестьянина Степана Крынкина и как возводилось Главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова в середине XX столетия – это поможет представить разные вехи развития этой местности. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«3D-панорамы Воробьевых гор позволяют представить, как это любимое москвичами и гостями столицы место отдыха выглядело в разные эпохи. Например, одна из панорам воссоздает процесс строительства Главного здания МГУ – пользователи буквально могут стать свидетелями исторического момента. Чтобы усилить эффект погружения в историю, специалисты детально проработали не только архитектурные объекты, но и элементы природы: птиц в полете, колышущуюся на ветру траву. Увидеть все это можно как находясь на месте, так и из дома, однако наиболее яркие впечатления ждут тех, кто отправится на смотровую площадку Воробьевых гор – здесь открываются захватывающие виды и ощущается связь времен», – сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

На смотровой площадке Воробьевых гор установлена информационная стела, которая поможет ознакомиться с 3D-панорамой прямо на месте. Чтобы увидеть панораму, нужно отсканировать QR-код на стеле и скачать приложение «Узнай Москву». После установки приложения необходимо отсканировать QR-код еще раз, нажать кнопку «Посмотреть 3D-панораму», выбрать интересующий период времени. После этого можно осмотреться вокруг через камеру смартфона – исторические виды оживут прямо на экране.

Если нет возможности посетить смотровую площадку, панораму и ключевые исторические моменты можно изучить удаленно. Для этого в приложении «Узнай Москву» нужно найти карточку объекта «Смотровая площадка Воробьевых гор», нажать кнопку «3D-панорама», выбрать эпоху и исследовать местность через экран своего устройства. Так пользователь сможет погрузиться в прошлое Воробьевых гор в любое время и из любой точки страны.

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