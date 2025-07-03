Россия начала производить станки для серийной сборки печатных плат

Российская компания «Эксперт Групп» запустила серийное производство автоматического установщика SMD-компонентов для сборки печатных плат. Оборудование, вероятно, сможет конкурировать и на мировом рынке.



Первое отечественное

Компания «Эксперт Групп» запустила серийное производство автоматического установщика SMD-компонентов PiPlacer8, предназначенного для высокоскоростной серийной сборки печатных плат, сообщил CNews в Фонде «Сколково», по гранту которого реализован проект. Финансирование было предоставлено Минпромторгом России.

«PiPlacer8 — первый в России отечественный автоматический установщик SMD- компонентов для сборки средних серий электронной продукции», — говорится в сообщении.

Отечественный установщик отличается конкурентной стоимостью от ведущих мировых аналогов и «может бороться за долю рынка не только в России», по словам Кирилла Каема, заместителя председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития, главного управляющего директора Фонда «Сколково».

Craig Dennis / Pexels Установщика SMD-компонентов нужен для сборки печатных плат

Оборудование апробировано на предприятиях АО «НКБ ВС» и АО «ГМЗ «Химмаш», АО НВП «Протек», ООО «Тримбирт».

Лучше импортного

PiPlacer8 способен обеспечить точность позиционирования до ±35 мкм при производительности до 15 тыс. компонентов в час, оборудован системой контроля ошибок на базе машинного зрения, а ПО интегрироваться с зарубежными и отечественными MES/ERP-системами.

Он является более современным аналогом таких моделей импортного SMT-оборудования, как Fritsch 620 (Германия), Hanwha SM481 (Южная Корея), Europlacer IINEO II (Франция), сказали представители «Сколково».

«Сколково» PiPlacer8 может составить конкуренцию южнокорейским, немецким и французским аналогам

Российское Министерство промышленности и торговли, как выяснил CNews в августе 2024 г., закупило за 249,2 млн руб. две установки Europlacer, произведенные во Франции и Великобритании, для монтажа компонентов на печатные платы. Мощность одной из них составляет 24 тыс. компонентов в час, а второй – 50 тыс.

Собеседники CNews на ИТ-рынке пояснили тогда, что в основном российские предприятия закупают китайские установки, потому что они дешевле, и расчеты с китайскими компаниями проще, чем с европейскими. Санкции мешают закупать европейское оборудование, но крупные компании могут себе это позволить.

Дефицит печатных плат в России

В России на протяжении десятилетий отсутствовало суверенное по-настоящему массовое производство плат высокой точности: проще и дешевле было заказывать их в других странах. В нынешнем виде отечественное производство способно удовлетворить лишь около 10% потребностей рынка.

Печатные платы российского производства занимают только 19% от всего объема таких изделий на отечественном рынке. Остальной — 81% приходится на импортные.

По состоянию на 2025 г. самым мощным производством печатных плат — 550 дм кв. в месяц располагает «Резонит» (Зеленоград). За ним следует «Ядро фаб Дубна» с мощностью 400 кв. дм. В месяц. 200 дм кв. у «Электроконнект» (Новосибирск), и по 250 дм. кв. у «Электроприбора» (Пенза) и «Технотеха» (Йошкар-Ола). Также многие производители электроники выпускают печатные платы, включая «Бештау Электроникс», ICL и др.

К 2027 году ожидаются объемы производства порядка шести млн кв дм в год.

В последнее время многие отечественные компании проявляют интерес к производству дефицитных печатных плат в России. Заявления о намерениях начать выпуск плат следуют одно за другим. Например, в 2023 г. такое заявление делали Yadro, «НПП Итэлма». В ноябре 2023 г. ICL запустил работу нового завода по производству материнских плат в Татарстане. В начале февраля 2024 г. стало известно и о планах холдинга GS Group производить печатные платы.

В феврале 2024 г. производитель отечественного компьютерного и серверного оборудования группа компаний «Бештау» и производитель станков «РостИнтех» создали компанию «Бештау технологии», которая регистрирует патент с описанием технологии сборки линии по выпуску твердых печатных плат на оборудовании из отечественного сырья. Тоже в феврале 2024 г. CNews выяснил, облачный провайдер «Селектел» ищет сотрудников для разработки сложных печатных плат.