ИТ-шник обиделся на отстранение от работы и обрушил на работе сеть. За это его хотят упрятать в тюрьму

ИТ-специалист сразу после временного отстранения от работы поменял все пароли в ИТ-инфраструктуре своей компании. Работодатель не стал это терпеть и решил засадить его в тюрьму, потому что его выходка обошлась компании в крупную сумму.

Сломал сеть – сел в тюрьму

ИТ-специалист может лишиться свободы после того, как решил отомстить своему работодателю за отстранение от работы, пишет The Register. Его месть вылилась в остановку работы всей компании, что привело к крупным финансовым потерям.

Действо развернулось в Великобритании. Главный герой этой истории – 31-летний ИТ-работник Мохаммед Умар Тадж (Mohammed Umar Taj).

Тадж строил настоящее цифровое буйство, отмечает издание. Его враждебные по отношению к работодателю действия включали изменение учетных данных для входа в сеть компании и нарушение работы систем многофакторной аутентификации (MFA).

Таджа отстранили от работы в июле 2022 г., и он принял решение действовать незамедлительно. Свою месть он провернул всего через несколько часов после отстранения, и его целью было нарушение повседневной работы компании, заявил собеседник The Register в правоохранительных органах Великобритании.

Фото: Фотобанк Pixabay ИТ-месть очень часто заканчивается тюрьмой

Первым делом он просто поменял все пароли и, по-видимому, сначала решил этим ограничиться. Однако же на следующий день Тадж вернулся в сеть компании и начал блокировать системы MFA.

Деньги – все, и имидж – тоже все

Издание не приводит название компании, в которой работал Тадж, и которой он хотел насолить, равно как и не раскрывает причины его отстранения. Однако стоит подчеркнуть, что Таджа именно отстранили, но не уволили, то есть безработным он на тот момент не был.

Работодатель Таджа решил не прощать ему этот проступок, поскольку потери были слишком существенными. Простой в работе компании вылился в первую очередь в финансовые потери, достигшие приблизительно $200 тыс. или около 15,7 млн руб.

Тадж также нанес удар и по имиджу компании. Она понесла репутационный ущерб, поскольку, будучи не в состоянии работать на фоне измененных паролей и данных аутентификации, пострадали ее клиенты в Йоркшире (Великобритания) и других регионах страны, а также в Германии и Бахрейне.

Иными словами, действия Таджа нанесли урон международному бизнесу компании. «Тадж намеревался отомстить своему работодателю после его отстранения от работы. Он сделал это, нацелившись на их ИТ-систему, к которой у него был привилегированный доступ, – отметил в своем заявлении детектив-сержант Линдси Брантс (Lindsey Brants) из отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Западного Йоркшира. – Сделав это, он создал волновой эффект сбоев далеко за пределами берегов Великобритании».

По данным британских СМИ, Тадж не стал держать информацию о взломе в секрете. Он неоднократно обсуждал их в телефонных разговорах, записи которых во время расследования были предоставлены полиции.

Небо в хэштегах

В конце июня 2025 г., спустя три года после его «акта возмездия», Тадж предстал перед судом Лидса в Йоркшире. Заседание было устроено с целью вынесения приговора злоумышленнику.

Как пишет The Register, ИТ-мститель еще в рамках предыдущего слушания признал обвинение в совершении несанкционированных действий с намерением нарушить работу или воспрепятствовать доступу к компьютеру.

По словам источников издания в полиции, Тадж своими действиями подвел себя к самому настоящему тюремному заключению. Ему предстоит провести за решеткой 7 месяцев и 14 дней.

Не Тадж первый, не Тадж последний

История Таджа поучительна как для уволенных ИТ-специалистов, так и для работодателей. Последние, вероятно, научатся закрывать ИТ-шникам доступ сразу после их ухода из компании, а первые поймут, что их месть может иметь последствия.

Тем не менее, Тадж – не первый, кто решил показать бывшему работодателю, кто главный в ИТ-сетях. В марте 2021 г. CNews освещал историю бывшего сотрудника американской консалтинговой компании – он взломал сеть компании-клиента, которая была причастна к его увольнению, после чего удалил 1200 учетных записей в Microsoft 365 из 1500. Это парализовало работу компании – восстановить все получилось за $600 тыс. и лишь через три недели после взлома. Итог – мститель нарвался на штраф в размере тех же $600 тыс. и получил два года тюрьмы.

В октябре 2021 г. CNews писал про молодого системного администратора, который мстил своим работодателям за увольнение путем взлома их сетей. В числе пострадавших оказалась школа, в результате действий хакера потерявшая всю информацию и лишившаяся возможности учить детей в удаленном режиме. Киберпреступник сознался в содеянном и признал вину. Цена поимки и раскаяния – 10 лет жизни в тюрьме.

В июне 2024 г. другой сисадмин посчитал себя несправедливо уволенным и удалил 180 виртуальных серверов своего работодателя. Итог – колоссальные убытки для компании и три года на нарах для системного администратора.