Аптечная сеть «Максавит» повысила маржинальность за счет автоматизации прямых закупок у производителей

Интегратор «Первый Бит» завершил проект по комплексной автоматизации аптечной сети «Маскавит», представленной в 36 регионах более чем 1000 филиалов. Внедрение системы на базе «1С:Управление аптечной сетью» позволило компании перейти на прямые закупки у производителей через логистического оператора, чтобы снизить себестоимость товаров и повысить рентабельность бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Проект охватил все ключевые процессы товародвижения. Центральным элементом решения стала сквозная автоматизация товарных операций. Автоматизация процессов и интеграция систем позволили снизить операционные затраты на логистику, документооборот и обработку данных.

Особое внимание уделено интеграции с 3PL-логистическим оператором. Система автоматически передает данные о поступлениях и отгрузках, оперативно фиксируя любые расхождения. В процессе обработки заказов товар автоматически резервируется, что позволяет работать только с доступным к заказу остатком. Предусмотрена возможность синхронизации данных по остаткам и местам хранения на складе 3PL оператора.

«Реализация проекта по интеграции дала возможность расширения ассортимента товаров и снижение их себестоимости при закупке», – сказала начальник отдела снабжения компании «Маскавит» Юлия Высоцкая.

Внедренное решение продемонстрировало экономический эффект. Полная автоматизация документооборота позволила сократить операционные затраты, а сквозная прозрачность товародвижения повысила управляемость всей цепочки поставок. Архитектура системы предусматривает возможность масштабирования, позволяя увеличивать количество филиалов, поставщиков и ассортиментную матрицу.

«Опыт «Максавит» наглядно показывает, что для аптечных сетей переход на прямые закупки в сочетании с глубокой автоматизацией бизнес-процессов становится ключевым конкурентным преимуществом, позволяющим существенно повысить маржинальность операционной деятельности. Аналогичный подход к организации закупок может служить эффективной моделью для участников фармацевтического ритейла, стремящихся к увеличению рентабельности», – отметил руководитель отдела внедрения компании «Первый Бит» Челябинск Артем Диркс.