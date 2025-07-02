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Теперь в «Контур.Доверенности» можно оформить МЧД для СФР

С помощью МЧД бухгалтеры, в том числе аутсорсеры, смогут работать с проактивными выплатами, сверками, требованиями, а также отчитываться по персонифицированному учету. Большую часть отчетности в СФР сдают с помощью машиночитаемых доверенностей особого формата — 2.0. Он не позволяет сотрудникам работать с другими площадками, и часто на одного специалиста выпускают сразу несколько доверенностей для разных целей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.Доверенность»: «Наша задача — дать пользователям возможность выпускать и хранить МЧД для ключевых рабочих задач в одном сервисе. Поэтому «Контур.Доверенность» поддержала выпуск доверенностей формата 2.0 для СФР. Кроме них, в сервисе выпускают МЧД форматов 5.03 — они нужны только для сдачи налоговой отчетности — и 003, которые подходят для налоговой отчетности, документооборота между компаниями, а также для ЕГАИС, ФТС, Росстата и пр.».

Заполнение доверенности для СФР почти не отличается от работы с МЧД других форматов. Единственная особенность — настройка документооборота с ведомством.

СФР использует собственный классификатор полномочий. Чтобы позволить сотруднику или аутсорсеру выполнять все действия в системе, в том числе представлять отчет ЕФС-1 по новым правилам ведомства, нужно при выпуске доверенности указать коды FSS_000000 или FSS_000002.

В сервисе «Контур.Доверенность» можно выпустить МЧД для СФР с возможностью передоверия, а также оформлять доверенности от имени головной компании или филиала.

«Контур.Доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно выпускать МЧД для СФР, налоговой и других систем, регистрировать их в распределенном реестре ФНС или контролирующих органах, хранить и отзывать. За время работы сервиса в нем выпустили около 700 тыс. МЧД. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

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