«СберЛогистика» сократила трудозатраты на 20% благодаря модулю Start Link

Федеральный логистический оператор «СберЛогистика» добился 20% экономии рабочего времени рекрутеров, кадровых специалистов и бухгалтерии после внедрения модуля дистанционного приема на работу Start Link (входит в экосистему кадрового ЭДО HRlink). Компания перешла на полностью дистанционное оформление кандидатов по всей России, сократив необходимость ручного ввода данных, а также кратно ускорив процесс трудоустройства новичков. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

«СберЛогистика» уже автоматизировала кадровое делопроизводство с помощью платформы HRlink. На фоне увеличение числа открытых вакансий в «СберЛогистика» было принято решение о внедрении модуля удаленного найма Start Link.

Проект был реализован менее чем за месяц. Команды рекрутеров, кадровиков и операторы кадрового ЭДО прошли обучение, после чего специалисты настроили интеграцию Start Link с системой «1С:ЗУП». В рамках внедрения были также доработаны функциональные возможности модуля: появилась фильтрация по локациям и расширена система статусов оформления.

В ходе запуска Start Link для кандидатов также были разработаны понятные инструкции по работе с платформой, что способствовало быстрой адаптации и снижению числа ошибок. В результате автоматизация процесса приема на работу не только повысила прозрачность всех этапов найма, но и усилила HR-бренд компании. Компании удалось добиться 20% экономии трудозатрат для команды рекрутеров, кадровиков и бухгалтерии.

«В 2024 г. через Start Link мы ежемесячно оформляли сотни кандидатов. Повышенная прозрачность найма и цифровизация кадровых процессов укрепляют HR-бренд, особенно в компаниях с широкой филиальной сетью. Изначально мы столкнулись с недоверием к новой системе, но оно быстро сменилось вовлеченностью — удобство и скорость победили», — сказала руководитель проектов кадровых и организационных изменений «СберЛогистика» Юлия Митрюшова.

«Start Link не просто автоматизирует процессы, но дает бизнесу ощутимую ценность. Проект со “СберЛогистикой” — отличный пример того, как цифровизация может ускорить ключевые HR-функции, сократить временные затраты и повысить прозрачность процессов в компании», — сказал партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.