Птицеводческий комплекс «СоюзПромПтица» автоматизировал рабочие процессы на базе «Бит.Финанс» в результате ускорил получение управленческой отчетности на 30%

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» реализовал проект по автоматизации казначейства, бюджетирования и управления договорами для птицеводческого комплекса «СоюзПромПтица», расположенного в экологически чистом районе Республики Башкортостан. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

До начала проекта компания сталкивалась с рядом сложностей: управленческий учет велся в Excel, что приводило к ошибкам и дублированию данных, отсутствовал контроль за исполнением бюджетов, а согласование договоров и платежей занимало недели из-за бумажного документооборота.

При выборе интегратора руководство птицеводческого комплекса ссылалось на качество проведения работ, рекомендациям на рынке цифровизации и автоматизации, а также профессионализм специалистов. По данным параметрам была выбрана компания «Первый Бит».

Внедрение системы «Бит.Финанс» на базе «1С:ERP АПК» позволило предприятию оптимизировать финансовые процессы. Время подготовки управленческой отчетности сократилось на 30%, а обработка договоров ускорилась на 35%.

«Автоматическое планирование бюджета движения денежных средств при планировании бюджета доходов и расходов избавило нас от дополнительных кругов согласования и исключило расхождения между бюджетами. В результате, бюджетирование стало точнее, гибче и стратегически эффективнее», — отметила финансовый директор ООО «СоюзПромПтица» Гульнара Ибрагимова.

Появление полноценного платежного календаря и системы контроля денежных потоков позволило предприятию получать дополнительную прибыль в размере 2,58% годовых за счет оптимизации размещения свободных средств.

Также была внедрена система KPI для контроля дебиторской задолженности, что повысило финансовую дисциплину.

«В ходе обследования мы выявили необходимость в инструменте для отслеживания исполнительской дисциплины. Дополнительные настройки в договорном блоке и блоке Казначейство позволило контролировать сроки поставки по авансовым платежам и внедрить прозрачную систему KPI сотрудников», — сказала руководитель проектов компании «Первый Бит» Елизавета Купер.

Внедрение «Бит.Финанс» позволило компании «СоюзПромПтица» эффективнее управлять денежными средствами, оптимизировать бизнес-процессы и повысить качество управленческих данных.