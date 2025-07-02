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Полмиллиона водительских чатов — в «Госуслуги Авто»

Найти владельца автомобиля и сообщить ему о проблеме можно с помощью водительских чатов в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто». Водители пользуются этой функцией и за пять месяцев создали уже более 500 тыс. чатов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Топ-5 тем сообщений: авто блокирует проезд — 40,2%, произошло ДТП — 14,4%, открыто окно — 13,8%, спущено колесо — 12%, авто эвакуируют — 9,6%.

Как работают чаты

Все общение — анонимное. Отправить сообщение может любой пользователь «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью. Получателем может быть только собственник автомобиля, указавший данные о нем в личном кабинете на портале. Чтобы водитель мог понять, точно ли речь идет про его авто, в сообщении отправителя указывается геопозиция. Отключить чаты можно в любой момент, но опция не популярна — ею воспользовались всего 0,5%.

Темы сообщений

Общение в системе возможно только шаблонами сообщений и ограничено темами, касающимися дорожной ситуации. Обсуждение иных вопросов невозможно. Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на «Госуслугах» номерами телефонов.

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