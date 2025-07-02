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ПИШ университета «Иннополис» создала ИИ-сервис для безопасной разработки ПО

ПИШ университета «Иннополис» создала ИИ-сервис для безопасной разработки ПО. Ассистент Inspecto с использованием технологий машинного обучения автоматизирует и ускоряет разработку программного обеспечения, защищает данные, а также позволяет обнаружить 15 типов уязвимостей в коде для 5 языков программирования Go, Python, JavaScript, TypeScript и Docker. Продукт стал частью сервиса версионного хранения кода GitFlame разработки ПИШ российского ИТ-вуза.

ИИ-ассистент Inspecto предназначен для статического анализа и непрерывной интеграции кода, дополнительно предоставляет разработчикам приложений обучающие материалы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, и поддерживает настройку условий под специфические требования пользователя.

Искандер Бариев, директор университета «Иннополис», руководитель Передовой инженерной школы, сказал: «Современные технологии разработки программного обеспечения испытывают необходимость в автоматизации рутинных задач, связанных с написанием кода. Решением этой задачи и занимается наша Передовая инженерная школа. Команда старается сделать разработку ПО безопаснее через внедрение инструментов, которые анализируют качество кода в реальном времени, в том числе с помощью ассистента Inspecto. Он помогает разработчикам получать немедленную обратную связь о потенциальных уязвимостях и ошибках в их коде, например, о наличии циклических зависимостей или небезопасном хранении информации».

Сервис способен вести логирование активности разработчиков, формировать отчётность по метрикам производительности и выдать рекомендации по исправлению ошибок. Теперь руководители команд разработки могут оценивать эффективность работы над продуктом и вклад каждого сотрудника в проект. По словам экспертов университета «Иннополис», гибкая конфигурация системы позволяет интегрировать Inspecto в среды разработки VS Code и встроенный редактор GitFlame и масштабировать ИИ-ассистента на другие цифровые продукты и приложения.

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