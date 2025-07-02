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Отечественная видеоаналитика на основе ИИ помогла найти пропавших детей в Новосибирской области

Программное обеспечение, разработанное компанией NtechLab, уже помогло шести семьям в Новосибирской области найти своих потерянных детей. Цифровое решение Find Face Multi способно распознавать лица с точностью почти 100%.

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и ГУ МВД России по Новосибирской области первыми в России внедрили у себя в регионе ИИ-сервис по поиску пропавших детей.

Продукт под названием Find Face Multi анализирует изображение с городских камер видеонаблюдения, ориентируясь на фотографию ребенка. В случае обнаружения лица, пропавшего человека в людском потоке – система информирует об этом правоохранительные органы. Точность распознавания лиц составляет более 99%. Благодаря этому при помощи «умной» видеоаналитики удалось достаточно быстро помочь шести семьям найти потерянных детей в Новосибирской области.

«Поиск ребенка по биометрии осуществляется исключительно с согласия родителей. Чтобы запустить поисковый процесс – необходимо обратиться с заявлением о пропаже ребенка по номеру 112 и затем через специальный цифровой сервис загрузить его фотографию. Фото поступает в защищенный контур комплекса «Безопасный город» для осуществления оперативного поиска», – сказал заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков.

«Благодаря гибкости нашего продукта для оперативного розыска пропавших детей и простоте его использования, он может применяться как самостоятельное решение, так быть интегрирован в уже существующие сервисы», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Технологии NtechLab работают в Новосибирской области с 2022 г. Продолжается внедрение цифровых решений на основе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности в регионе, модернизации транспортной инфраструктуры, повышения эффективности работы служб ЖКХ.

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