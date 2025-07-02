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На ставропольских пляжах ускорили мобильный интернет

На 19 ставропольских пляжах выросла скорость мобильного интернета. Во всех местах отдыха в крае «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование. Теперь клиенты «МегаФона» загружают контент на скорости, в среднем достигающей 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Несмотря на не по-летнему низкие температуры воздуха, ставропольцы устремились к воде. Причем отдых на родных берегах предпочли даже больше местных жителей, чем в 2024 г. Big data «МегаФона» показывает прирост туристов на 2,5%. Изменения инфраструктуры коснулись Комсомольского озера в Ставрополе, городских водоемов на Кавказских Минеральных Водах, а также баз отдыха на Новотроицком водохранилище и в Шпаковском округе.

Среди тех, кто выбирает Ставрополье на время выходных и отпуска, есть и жители соседних регионов. Чаще всего приезжают из Карачаево-Черкесии и Дагестана.

По данным оператора, на отдыхе абоненты не только плавают, но и активно пользуются интернетом. Так, больше всего трафика на пляжах тратят на просмотр видеоконтента. В первую очередь, это связано с семейным просмотром мультфильмов и сериалов — киноплатформы составляют более 40% от общего объема. Также отдыхающие часто слушают музыку. Это второй по популярности вид контента.

«В местах отдыха стабильная связь и мобильный интернет не только создают комфорт, но и обеспечивают безопасность. Абоненты всегда могут связаться с экстренными службами или получить в интернете необходимую информацию. Современное оборудование позволяет оставаться на связи даже при пиковых нагрузках и массовых скоплениях людей на побережье», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

В перечне Роспотребнадзора находится 19 водных объектов в Ставропольском крае. Все они получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и разрешены для купания. «МегаФон» провел работы на каждом из перечисленных в этом списке водоеме.

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