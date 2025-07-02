«Межрегиональный регистраторский центр» при поддержке «Диасофт» расширяет онлайн-обслуживание клиентов

Компания «Диасофт» совместно с «Межрегиональный регистраторский центр» (АО «МРЦ») реализовала проект по внедрению системы дистанционного обслуживания, направленный на повышение качества взаимодействия с клиентами – акционерами и эмитентами. Решение позволило упростить документооборот, обеспечить возможность подачи заявлений и проведения собраний в удаленном формате, а также повысить эффективность внутренних процессов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Особое внимание было уделено соответствию нормативным требованиям и обеспечению информационной безопасности. Все решения были реализованы на импортонезависимой платформе и интегрированы с существующими системами компании.

В рамках проекта в АО «МРЦ» были внедрены три функциональных блока.

«Личный кабинет акционера» позволяет вести юридически значимый обмен документами с АО «МРЦ», направлять запросы с возможностью прикрепления документов и подписания их ЭП, формировать счета и совершать онлайн-платежи, авторизовывать граждан России с помощью единой системы индентификации и аутентификации (ЕСИА) портала государственных услуг, вносить изменения в анкетные данные, участвовать в собраниях подключенных к системе эмитентов.

«Личный кабинет эмитента» обеспечивает ведение юридически значимого документооборота, возможность направлять запросы, прикреплять к ним документы и подписывать их ЭЦП, ведение учета представителей и их доверенностей со сроком полномочий, проводить собрания эмитента, публиковать решения. Для голосований доступны все варианты проведения, регистрации и участия в собрании.

«Инвестиционная платформа» предназначена для заключения ее участниками договоров инвестирования. Доступ к платформе предоставляется оператором инвестиционной платформы, специализированным регистратором АО «МРЦ». Решение позволяет создавать инвестиционные предложения, получать средства и платежи от участников, руководствуясь правилами и нормативными актами, осуществлять возвраты и платежи инвестору, участникам, контролировать инвестиционные платежи. Решение может быть использовано не только для зарегистрированных в реестре участников инвестиционной платформы.

«Инвестиционная платформа» разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ и исполняет требования Банка России: «МРЦ» включен в официальный реестр операторов инвестиционных платформ.

Также в рамках совместной работы с АО «МРЦ» компания «Диасофт» создала и внедрила инновационный продукт «Открытые данные» на основе технологической платформы Digital Q.BlockChain. Продукт предназначен для раскрытия информации. Он полностью соответствует нормативным требованиям, установленным Банком России в Указании №6496-У, обеспечивает хранение данных. Благодаря прозрачному отображению и автоматической записи всех действий в распределенном реестре продукт «Открытые данные» позволяет участникам рынка ценных бумаг быть уверенными в соблюдении законодательных норм и избегать потенциальных штрафов и санкций.

Владимир Сазонов, генеральный директор АО «МРЦ»: «Внедрив систему дистанционного обслуживания, мы оптимизировали процессы привлечения инвестиций для эмитентов, получения полной информации о предложениях для инвесторов, заключения договоров инвестирования и оплаты, организации электронных голосований, а также ведения всего сопутствующего документооборота. Команда специалистов «Диасофт» проявила высокий профессионализм, глубоко проанализировала особенности работы регистратора ценных бумаг и адаптировала программные продукты под наши потребности».

В ходе проекта для АО «МРЦ» были разработаны решения на импортонезависимом технологическом стеке, произведена интеграция с программными продуктами других вендоров, уже установленных в организации, тестирование и доработка продуктов под индивидуальные требования бизнес-заказчиков.

Елена Косс, руководитель продуктового направления «Регистраторы» компании «Диасофт»: «Сотрудничество с АО «МРЦ» стало для нас ценным опытом в сфере разработки и внедрения решений для регистраторов ценных бумаг. В результате клиенты заказчика получили технологичные и комфортные дистанционные сервисы, а АО «МРЦ» – автоматизацию бизнес-процессов в полном соответствии с действующими требованиями регулятора».