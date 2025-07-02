«МегаФон» включил 4G еще в двух селах на берегу Уссури

Жителям сел Тихменево и Иннокентьевки Лесозаводского муниципального округа Приморья стала доступна мобильная связь 4G «МегаФона». Теперь они могут читать новости, слушать аудиокниги, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и общаться в Сети со своими друзьями и близкими на средней скорости 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора запустили в поселениях современные базовые станции и обеспечили устойчивое LTE-покрытие. Около 1500 человек, проживающих в Тихменево и Иннокентьевке, могут пользоваться цифровыми сервисами и звонить с помощью технологии VoLTE с улучшенным качеством звука.

Оба села расположены рядом с рекой Уссури, недалеко от федеральной трассы Уссури. В эти места часто приезжают любители рыбной ловли и спокойного отпуска вдали от городской суеты, а летом на базах отдыха останавливаются автотуристы, которые едут к морю, на юг Приморского края. Теперь рыбаки и путешественники смогут воспользоваться цифровыми картами, чтобы найти место для остановки, автозаправку или посмотреть актуальный прогноз погоды.

«Села Иннокентьевка и Тихменево находятся в нескольких десятках километров от Лесозаводска. Сельчанам не всегда бывает удобно ездить в город. Качественная мобильная связь дает им возможность дистанционно учиться, работать, пользоваться телемедициной и электронными государственными услугами. Мы последовательно развиваем нашу телеком-сеть в регионе, в том числе за счет включения в зону LTE небольших населенных пунктов в приморской глубинке», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.