Axoft и «Софтлайн Решения» помогли образовательной организации перейти на российские серверы «Гравитон»

«Софтлайн Решения», поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершили модернизацию ИТ-инфраструктуры в образовательной организации. В краткие сроки специалисты «Софтлайн Решений» и Axoft внедрили на четырех распределенных площадках заказчика оборудование разработчика и производителя отечественной вычислительной техники «Гравитон». Таким образом, учреждение получило стабильную и масштабируемую инфраструктуру для работы как существующих, так и новых информационных систем. Проект соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Заказчик обозначил, что в рамках перехода на российские решения приоритетом становится установка отечественного оборудования. Специалисты ГК Softline собрали информацию о доступных конфигурациях серверов от российских производителей, сопоставили их характеристики и сформировали предварительный шорт-лист. К дальнейшей работе с ним был привлечен центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft: пресейл-инженеры провели проверку финальной спецификации оборудования на соответствие установленным требованиям и стандартам качества. В итоге было выбрано решение на базе серверов «Гравитон» 2122А с процессорами AMD. Серверы выпускаются на российских производственных площадках и внесены в реестр Минпромторга. Решение обеспечило высокую производительность и поддержку большего числа ресурсов по сравнению с другими аналогами и полностью соответствовало потребностям образовательной организации как по техническим, так и по нормативным требованиям.

Проект включал два этапа. Сначала специалисты Axoft провели предпроектное обследование, уточнили расположение распределенных площадок и оптимизировали логистику с учетом минимизации временных затрат. Параллельно был проведен анализ опросного листа — это позволило более точно определить требуемые версии прошивок и конфигурации оборудования. Также команда оперативно взаимодействовала с производителем оборудования, чтобы заранее подготовить все необходимое ПО для пусконаладочных работ, включая актуальные микрокоды, системы удаленного контроля и сброса.

На втором этапе, в течение двух рабочих дней, команда Axoft выполнила полный цикл внедрения оборудования на четырех распределенных площадках. Работы включали демонтаж устаревших иностранных серверов, установку нового российского оборудования от «Гравитон», настройку BIOS и проверку работоспособности систем. Также специалисты обновили микрокоды, настроили удаленный доступ, обеспечили корректную укладку кабелей и провели консультации для инженеров заказчика по эксплуатации новой инфраструктуры.

В результате внедрения отечественных серверов «Гравитон» 2122А образовательная организация в краткие сроки получила семь серверных платформ для размещения ключевых информационных систем, полностью соответствующих требованиям регуляторов.

«Мы последовательно развиваем компетенции Axoft по «железному» направлению. Сегодня наша команда готова спроектировать и развернуть серверную инфраструктуру под любые потребности заказчиков. Наш опыт показывает, что грамотно выстроенная инфраструктура — это основа устойчивости и развития бизнеса в любой отрасли», — отметил директор департамента аппаратных систем Axoft Олег Ким.

«В рамках проекта мы обновили устаревшее серверное иностранное оборудование и помогли заказчику перейти на отечественные решения, соответствующие современным требованиям к производительности. Таким образом, организация получила надежный фундамент для развития образовательного процесса. Благодаря стабильной, безопасной и легко масштабируемой инфраструктуре, учреждение сможет внедрять передовые сервисы и образовательные технологии, тем самым повышая качество образовательных услуг, — сказала Светлана Бельтюкова, менеджер по работе с клиентами ГК Softline.

«Образовательные организации предпочитают решения с подтвержденным российским происхождением. Им важно иметь надежную, высокопроизводительную и экономически выгодную инфраструктуру. “Гравитон” уже несколько лет работает над тем, чтобы создавать такие решения. Серверы “Гравитон” С2122А отвечают техническим требованиям заказчика и входят в реестр Минпромторга России, что делает их подходящими для создания стабильной и масштабируемой инфраструктуры», — сказал Александр Фильченков, директор департамента серверных и сетевых систем компании «Гравитон».