В сервисах электронной подписи Sign.Me количество подписаний достигло 46 млн

Количество подписаний в сервисах электронной подписи Sign.Me достигло 46 млн. За 2024 г. число пользователей увеличилось на 20% и составило 3 млн человек по всей России. Об этом CNews сообщили представители Sign.Me.

Применение электронной подписи уже давно стало стандартной практикой российского рынка в сегменте B2B, когда компании ведут документооборот друг с другом. Продукты Sign.Me цифровизируют другой сегмент – B2C – взаимодействие бизнеса с клиентами, сотрудниками и контрагентами-физлицами. С 2024 г. в этом направлении наблюдается заметный всплеск интереса: увеличение пользовательской базы и числа подписаний свидетельствует об устойчивом росте спроса на электронную подпись в сегменте B2C.

Электронная подпись для физлиц начала массово применяться в 2015 г., когда Росреестр стал принимать документы для государственной регистрации прав собственности на недвижимость в электронном виде. Долгое время электронная подпись для физлиц была одноразовой историей под конкретную сделку, но сейчас рынок меняется. Постепенное проникновение ЭП для физлиц в другие сегменты увеличивает количество подписаний документов с помощью ЭП. Сейчас в среднем на каждого пользователя в сервисах Sign.Me приходится по 15 подписаний.

Электронную подпись для физлиц применяют не только в сфере недвижимости. Среди самых популярных пользователей Sign.Me можно отметить такие отрасли, как банки, логистика, автомобильный рынок, ИТ, медицина, образование и туризм. Если раньше электронную подпись внедряли в первую очередь крупные компании, то сегодня она также становится стандартом для малого и среднего бизнеса.

Растет применение ЭП и в кадровом документообороте. Его развитие началось с 2017 г., когда в России проводили эксперименты по цифровизации внутреннего документооборота отдельных компаний. В 2020 г. появились электронные трудовые книжки, а уже в 2021 г. были внесены изменения в Трудовой кодекс, которые позволили полностью внедрить кадровый электронный документооборот (КЭДО).

«Популяризация электронной подписи в кадровом документообороте – это не только шаг к цифровой трансформации бизнеса, но и способ существенно упростить и ускорить взаимодействие между работодателем и сотрудником. Электронная подпись обеспечивает юридическую значимость кадровых документов и позволяет выстраивать процесс в полном соответствии с требованиями трудового законодательства. Это делает КЭДО не просто удобным инструментом, но и надежным с позиции правоприменения», – отметила руководитель группы правового сопровождения операционной деятельности hh.ru Татьяна Нечаева.

По аналитике Sign.Me, 40% физлиц подписывают документы на работе ежедневно, 30% подписывают документы пару раз в неделю, а оставшиеся 30% – раз в месяц или реже. Электронную подпись всех этих документов используют 60% респондентов.

Для регулярного взаимодействия с физлицами неудобно использовать внешние носители, поэтому компании предпочитают работать в облачных сервисах или мобильных приложениях. Для подписания повседневных документов бизнеса с клиентами или сотрудниками применяют усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП). УНЭП, как и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), защищена криптографией, которая гарантирует невозможность внести изменения в документ задним числом в одностороннем порядке. Также УНЭП имеет более низкую стоимость, а выпустить ее можно онлайн, не вставая с кресла.

Управляющий RTM Group Евгений Царев отметил надежность и защищенность документов, подписанных ЭП, от мошеннических схем: «Алгоритм в основе усиленной электронной подписи принципиально криптостойкий. Современные злоумышленники даже не пытаются найти уязвимости в нем. Любые атаки на алгоритм, как и на подписанные документы, носят исключительно теоретический и научный характер, поэтому всерьез не рассматриваются практиками безопасности».

Основатель и генеральный директор ИТ-компании Sign.Me Александр Кофанов: «Государство и бизнес формируют благоприятную среду для комфортного, быстрого и надежного электронного документооборота с физлицами, создавая законодательную базу и удобные сервисы. Электронная подпись становится ключевым связующим инструментом между всеми участниками рынка, который гарантирует безопасность сделок и выступает незаменимым помощником в современном бизнесе. В ближайшем будущем будет оцифровано около 50% всего документооборота бизнеса с физлицами, а следующим шагом станет полный отказ от бумаги и переход на электронную подпись».