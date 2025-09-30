Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана в сентябре 2025 г. сообщили о ликвидации «крупнейшего в Содружестве Независимых Государств криптосервиса», который обеспечивал обналичивание и отмывание средств, включая доходы от интернет-мошенничества и наркоторговли. Оборот криптообменника был более $224 млн.

Закрытие ИТ-сервиса

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана выявило криптообменник RAKS exchange, который использовали для легализации доходов от мошенничества и торговли наркотиками, об этом в сентябре 2025 г. сообщила пресс-служба ведомства. Власти Казахстана назвали RAKS «крупнейшим криптообменником в СНГ».

«В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник Raks Exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. ИТ-сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими маркетами в даркнет, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей на момент закрытия», — говорится в сообщении АФМ.

С 2022 г. через этот сервис отмывали преступные доходы более чем 200 магазинов по продаже наркотиков в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе Казахстане, России, Молдавии и на Украине. Оборот криптообменника RAKS exchange превысил $224 млн.

По данным АФМ, в ходе проведения расследования проанализировано свыше 4 тыс. криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, в которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих ИТ-сервису. Заморожены цифровые активы на сумму $9,7 млн.

Freepik - wirestock Власти Казахстана закрыли крупнейший в СНГ теневой криптообменник, его общий оборот оценивается более $224 млн

По данным ведомства, деятельность криптообменника в сентябре 2025 г. прекращена. Удалены его аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки. Сейчас ведется работа по изобличению организаторов ИТ-сервиса.

АФМ было основано в январе 2021 г., ведомство подчиняется непосредственно президенту Казахстана, занимается пресечением отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, расследует экономические и финансовые правонарушения. В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют работа агентства проводится в трех направлениях: противодействие нелегальному майнингу, незаконным криптообменникам и противоправным операциям с цифровыми активами.

Работа RAKS exchange

По данным АФМ, криптосервис интегрировался с торговыми точками в даркнете и получал от туда трафик, предоставляя обнал и конвертацию в фиат. Это снижало следы происхождения средств и упрощало вывод в наличность.

В сети нелегальных обменников RAKS exchange вместо лицензированных операторов использовались полевые обменные узлы и фальшивые юридические лица, которые снимали деньги с карт и банковских счетов в ноль, дробя переводы.

Через фиктивные компании и прокладки такие структуры проводились обоснования платежей, ложные договоры и накладные; итогом становился легализованный фиат на стороне бенефициаров.

Региональный рынок

В 2025 г. Казахстан выделяется среди стран СНГ как один из лидеров в борьбе с серым криптосектором и формировании строгой регуляторной базы: здесь внедрены реестры операторов, обязательные процедуры KYC/AML и системы отчетности. Закрытие крупнейшего в СНГ ИТ-сервиса сигнализирует об ужесточении всестороннего давления на нелегальные криптоканалы.

Случай с RAKS exchange посылает рынку сигнал от казахстанских властей, ведь масштаб и связь подобных ИТ-сервисов с ИТ-платформами в даркнете становятся основным маркером риска для правоохранительных органов. Это влечет усиление контроля со стороны банков и финансового мониторинга за цепочками переводов, peer-to-peer (P2P)-обменом и массовыми операциями с наличными.

Региональная политика в сфере цифровых активов активно институционализируется, в 2025 г. внедряются регулируемые стейблкоины, пилотные проекты цифровой валюты (CBDC) Национального Банка Казахстана и национальные ИТ-платформы. В этом контексте ликвидация крупного «прачечного» ИТ-сервиса — это шаг к очищению ИТ-инфраструктуры и финансового сектора для интеграции новых легальных ИТ-сервисов.