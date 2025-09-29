Пожар в дата-центре парализовал целую страну. Не работают госуслуги и сайты министерств

В результате пожара в крупнейшем дата-центре Южной Кореи, предположительно вызванном неисправностью литиевого аккумулятора, приостановилось функционирование многих сервисов государственных услуг и работа министерств. На данный момент работа систем восстановлена лишь на 10%.

Коллапс системы

Пожар в дата-центре Национальной службы информационных ресурсов (NIRS) Южной Кореи, произошедший 26 сентября 2025 г., приблизительно в 20:20 по местному времени (14:20 по московскому времени), нарушил работу 647 систем, 70 из которых были государственными.

Среди пострадавших портал госуслуг Government24, система мобильных удостоверений личности, народная приемная (E-People), сайты министерств, включая сайт министерства внутренних дел и безопасности (к которому относится и NIRS), а также правительственная онлайн-почта.

К 29 сентября 2025 г. была восстановлена работа лишь 62 систем из 647 пострадавших. Первыми восстановили работу финансовые и почтовые системы, а также портал госуслуг Government24. Сроком полного восстановления систем называют две недели.

Причины возгорания

Пожару сразу же был присвоен высочайший уровень опасности, пострадал один человек, на место прибыло около 70 единиц техники и 170 пожарных. Возгорание удалось локализовать к 6:30 утра 29 сентября.

Следствие полагает, что пожар возник из-за неисправного литиевого аккумулятора.

По данным министерства безопасности, аккумуляторы использовались более десяти лет, а их гарантия истекла в прошлом году. Компания производитель LG Energy Solution на данный момент воздерживается от комментариев, заявив, что по данному вопросу сейчас ведется расследование.

Все яйца в одной корзине

Главный дата-центр национальной службы информационных ресурсов Южной Кореи, в городе Тэджон, являлся ключевым узлом информационной инфраструктуры Южной Кореи.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок (Kim Min-seok) заявил, что пожар парализовал внутреннюю цифровую платформу правительства, и что будут использованы все ресурсы для скорейшего возобновления работы систем. Также он отметил, что большой проблемой является то, что критически важные государственные системы были сосредоточены в одном месте.

По словам экспертов, последний сбой свидетельствует о том, что у правительства нет налаженных систем по восстановлению критически важных структур, несмотря на то, что похожие сбои уже происходили ранее.

Не первый случай

В 2022 г. пожар в одном из корейских дата-центров нанес ущерб некоторым наиболее часто используемым в Южной Корее сервисам, таким как мессенджер Kakao и онлайн-платежи.

По данным Uptime Institute: с 1994 г. было зарегистрировано 11 случаев пожара в дата-центрах. А более свежая статистика за период с 2020 г. по 2023 г. указывает на 14 крупных сбоев в работе, также вызванных пожарами. Несмотря на относительную редкость возникновения пожаров в дата-центрах – их последствия могут быть катастрофическими для инфраструктур. Не говоря об угрозе жизни и здоровью сотрудников, а также простоям компании и убытками, связанными с этим.

Ключевыми мерами по обеспечению безопасности дата-центров инспекторы по безопасности называют: регулярный аудит электрических сетей, обучение персонала, аудит и модернизацию систем пожаротушения, наличие резервных источников питания, а также внедрение протоколов аварийного восстановления и наличие дублирующих систем.

Электронное правительство в Южной Корее

По данным исследования ООН E-Government Survey 2024 (электронное правительство), в котором сравнивалось развитие 193 государств-членов ООН – Южная Корея занимает четвертое место в рейтинге развития электронного правительства. А темпы роста Азиатского региона в целом – превышают темпы роста других регионов (7,7% за два года, в отличии от 4,1% в Америке и 2,3% в Европе).

Однако такие чрезвычайные события показывают несовершенность этих систем и возможные серьезные последствия от сбоев их работы. Будучи одним из лидеров по внедрению электронного правительства – Южная Корея неизбежно столкнется с подобными проблемами, испытывая их на себе.