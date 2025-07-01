Odyssey Consulting Group представила on-premise платформу клиентских данных Odyssey Persona

Odyssey Consulting Group анонсировала запуск собственной платформы клиентских данных (Customer Data Platform, CDP) под названием Odyssey Persona. Решение ориентировано на розничные и финансовые компании с широкой клиентской базой и предназначено для реализации персонализированных маркетинговых коммуникаций на основе объединенных данных. Об этом CNews сообщили представители Odyssey Consulting Group.

Платформа позволяет создавать единый профиль клиента за счет консолидации данных из CRM, ERP, веб-сайтов, кассовых систем, контакт-центров и других источников. Odyssey Persona предоставляет инструменты для гибкой сегментации, построения логики маркетинговых кампаний, их реализации и оценки эффективности на уровне ключевых бизнес-показателей.

Одной из особенностей продукта является применение методов прогнозной аналитики, включая Uplift-моделирование. Эти алгоритмы позволяют заранее определять, какие клиенты действительно нуждаются в маркетинговом воздействии, а какие совершат покупку без дополнительных стимулов. Таким образом, компания может оптимизировать расходы и сохранить маржу.

Odyssey Persona поставляется в on-premise-формате, что обеспечивает хранение и обработку всех клиентских данных на стороне заказчика. Такой подход актуален для организаций с высокими требованиями к безопасности и внутреннему контролю над информацией.

Платформа интегрируется в корпоративное ИТ-окружение, включая CRM, системы аналитики и цифровые каналы коммуникаций. Средняя продолжительность внедрения — до трех месяцев, проект реализуется специалистами Odyssey Consulting Group.

Odyssey Persona ориентирована на директоров по маркетингу и продажам, CRM-менеджеров, аналитиков, руководителей по клиентскому опыту и других специалистов, отвечающих за реализацию стратегий персонализированного взаимодействия с клиентами и повышение эффективности коммуникаций.